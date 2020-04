Dansk storturnering avlyst - flere tusen nordmenn rammes

fotball

Dana cup i Hjørring er Danmarks største idrettsbegivenhet målt i deltakere, med over 1000 lag fra over 40 nasjoner. Hvert år er det flere tusen nordmenn til stede.

Nå er årets utgave avlyst, skriver den danske avisen nordjyske.dk.

For da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag kveld slo fast at forsamlingsforbudet står fast fram til august, sendte hun samtidig Dana cup ut av spill i 2020, skriver avisen.

Det er første gangen siden 1982 at turneringen ikke blir avviklet.

Økonomisk krise

Arrangørene håpet til det siste at turneringsstarten om tre og en halv måned var langt nok inn i framtiden til at koronaepidemien var kommet under kontroll.

– Det er et sjokk. Vi hadde håpet at det lot seg gjennomføre, for vi synes at uke 30 er langt fram, sier Dana Cup-direktør Jette Andersen til avisen.

Hun legger til at de nå skal se på muligheten for en mindre utgave av turneringen – kun med deltakelse fra skandinaviske klubber.

For Hjørring er det også en økonomisk krise. Epinion gjennomførte en undersøkelse etter turneringen i 2015 sammen med VisitDenmark. Da ble det anslått at 29.000 Dana Cup-turister var i Hjørring-området, og undersøkelsen dokumenterte at turneringen bidrar til turistomsetning i området med 179 millioner danske kroner (267 NOK), og at 97 prosent av beløpet kommer fra utlendinger.

Arrangørklubben, Fortuna Hjørring, har turneringen som sin årlige økonomiske ryggrad. De vil også merke dette kraftig.

Norway Cup venter

Norway Cup vil vente til 20. juni med å avgjøre hvorvidt årets turnering går som planlagt, skrev VG 24. mars. Årets turnering skal etter planen starte 25. juli.

– Hadde cupen gått i dag, ville det ikke komme på tale å arrangere Norway Cup. Men det er fortsatt lenge igjen, og vi vil avvente så lenge som mulig med å ta denne beslutningen. Det er rett og slett ikke nødvendig å fatte en avgjørelse nå, sa Norway Cup-general Pål Trælvik til avisen.

Generation Cup i Viborg skulle vært spilt omtrent samtidig med Dana cup. Datoene 27. juli til 1. august er innenfor forbudet Danmark vedtok mandag. Dermed kan heller ikke den spilles.

Selv om Sverige har hatt en annerledes tilnærming til koronasmitten, så vil turneringer der trolig bli rammet av lov om forsamlinger. Det betyr at Partille Cup, håndball (29. juni til 4. juli) og Gothia Cup, fotball (12. til 18. juli) henger i en tynn tråd.