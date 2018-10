Bendtners advokat: - Han nekter straffskyld

fotball

Nicklas Bendtner er tiltalt for vold mot en taxisjåfør, mens taxisjåføren selv er tiltalt for forsøk på vold, forteller advokat Mette Grith Stage til nyhetsbyrået Ritzau, skriver danske BT. Grith Stage representerer taxisjåføren.

Det samme melder flere andre danske medier.

Nicklas Bendtner Født: 16. januar 1988 (30 år) Nasjonalitet: Dansk Klubb: Rosenborg Har 81 landskamper for Danmark (30 mål) Tidligere klubber: KB, Arsenal, Birmingham (lån), Sunderland (lån), Juventus (lån), Wolfsburg, Nottingham Forest. Aktuell: Er tiltalt for vold etter at en drosjesjåfør ble påført kjevebrudd i sentrum av København i forrige måned.

– Jeg kan fortelle at det ble tatt ut en tiltale mot begge parter, sier Grith Stage, ifølge BT, før hun fortsetter:

– Min klient er tiltalt for å ha kastet en ukjent gjenstand mot Bendtner og hans kjæreste, uten å ha skadet dem. Han nekter skyld, sier advokaten.

Til Adresseavisen skriver hun følgende i en SMS:

– Jeg har ikke annen kommentar enn at min klient nekter straffskyld, og ser frem til å få saken overstått, skriver taxisjåførens advokat.

Advokat: – Bendtner nekter straffskyld

Episoden utspilte seg i september, da Bendtner og kjæresten var på vei hjem fra byen. Først var kun fotballspilleren siktet, men politiet bestemte seg etter hvert for å sikte også taxisjåføren da de hadde sett overvåkningsbildene.

– Jeg har ingen kommentar annet enn at Nicklas Bendtner fortsatt nekter straffskyld, skriver Bendtners advokat Anders Nemeth til Adresseavisen.

Også i Rosenborg er de ordknappe.

– Vi har ingen kommentar, skriver daglig leder i Rosenborg Ballklubb, Tove Moe Dyrhaug i en sms til Adresseavisen.

Koteng: - Ikke overrasket

RBK-styreleder, Ivar Koteng, sier følgende om utviklingen i saken:

- Jeg er ikke overrasket over tiltalen. Utover det har jeg ingen kommentar.

- Hva legger du i det?

- Jeg sa at jeg ikke har flere kommentarer, utover at jeg ikke er overrasket, sier Koteng, som dermed ikke vil svare på hvem som tar avgjørelsen om Bendtners fremtid i RBK, eller når den tas.

Politiet: - Ikke noe nytt

Organisasjonssjef Trond Alstad var den eneste i RBKs toppledelse som var på Brakka torsdag. Han var ikke særlig snakkesalig om saken.

– Kommer dere til å bruke Nicklas Bendtner som planlagt fremover?

– Ingen kommentar.

– Kommer det til å komme en uttalelse i dag?

– Nei.

Adresseavisen hadde kontakt med politiet i København onsdag.

– Det er på nåværende tidspunkt ikke noe nytt å fortelle, skrev København-politiet i en e-post.

Saken er forhåndsberammet til 2. november i Københavns Byret, skriver BT.

Kommentator: – Energikrevende situasjon

Kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, følger Rosenborg svært tett. Han mener Rosenborg må avvente situasjonen og tenke seg om.

– Foreløpig er det ingen dom i saken og det er først når den er klar at RBK må ta stilling til hva de kan gjøre.

– Men er det problemfritt?

– Nei, for RBK har det vært en uheldig sak og det har det vært fra dag én. Uansett utfall må Bendtner ta et visst ansvar for at han har havnet i denne situasjonen. Å bruke denne natten i København midt i sesongen, det innebærer en risiko for Bendtner uavhengig av hva som har skjedd. Det må han ta ansvar for, for han har satt klubben, lagkompisene og organisasjonen i en vanskelig situasjon. Den krever energi i den viktigste delen av sesongen for RBK.

Rosenborg er inne i en vond trend, og har tre kamper på rad uten seier. Løfaldli vil derimot ikke legger skylden for den dårlige perioden på Bendtner-saken.

– Det er nok ikke årsaken til nedturen, men det har heller ikke vært positivt. Jeg tror at RBK vil behandle ham på en normal måte frem til rettsaken. Rettssaken vil vise hva som har skjedd.

– Tror du RBK kan finne på å vrake ham nå som han er tiltalt?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Kan det prege ham sportslig?

– Jeg tror det kan påvirke ham, slik som det kan påvirke resten av laget. Samtidig skal vi ta forbehold om at han ikke er dømt og det ikke er klart hva som har skjedd, sier Løfaldli.