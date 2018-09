Danmark-stjernene raser mot forbundet. Nå nekter de å møte på samling

fotball

Det er fullt kaos i den danske fotballeiren. Nå nekter de danske landslagsstjernene å møte til samlingen i Bratislava. Der skulle de sammen med landslagssjef Åge Hareide forberede seg til kampene mot Slovakia og Wales i tiden som kommer.

Forhandlingene mellom forbundet og spillerne om en ny landslagsavtale har strandet, blant annet på punktet om spillernes kommersielle rettigheter. Forhandlingene har pågått siden januar, men uten resultat.

Hareide vil ikke kommentere

Uansett om konflikten løser seg eller ikke blir de neste kampene uten landslagssjef Åge Hareide. Det danske fotballforbundet DBU bekrefter mandag morgen til nyhetsbyrået Ritzaeu at han ikke vil lede laget i kampene mot Slovakia og Wales.

Hareides assistent Jon Dahl Tomasson vil heller ikke være med på turen til Bratislava.

Åge Hareide skriver i en SMS til Romdalens Budstikke at han er i København, men han ønsker ikke å kommentere konflikten.

Spillerne hadde frist på seg til søndag klokken 18 med å gi beskjed om de ønsket å møte til samlingen. Rett før fristen tilbød spillerne seg å forlenge den gamle avtalen frem til 1. oktober, slik at de to neste landskampene kunne avholdes. Det fikk de nei til.

– Jeg betrakter det som et ikke-tilbud. For det Spillerforeningen tilbyr oss er å gå tilbake til den avtalen som er utløpt, og som vi fra DBUs side har sagt at vi ikke ønsker å forlenge helt siden forhandlingene startet like etter nyttår, sa kommunikasjonssjef Jakob Høyer ifølge NTB.

Stjernene raser

Danskenes store stjerne, Tottenham-spilleren Christian Eriksen, raser nå mot sitt eget forbund.

– Vi har sett at DBU forsøker å fortelle en historie om oss spillere om at vi er grådige og ikke tenker på annet enn vår egen lommebok. Men det er jo vi spillere som hvert år skaper et kjempestort millionoverskudd til DBU, sier Christian Eriksen til Ekstra-bladet.

Han påpeker at de alltid stiller opp på forbundets arrangementer med et smil. Uenigheten mellom spillerne og forbundet går blant annet ut på kommersielle rettigheter for det danske landslaget.

Det danske fotballforbundet ønsker at spillerne bare skal fronte deres sponsorer i landslagsperioden, mens spillerne ønsker å beholde sine personlige sponsorer også mens de er på samling.

For eksempel er Hummel sponsor og utstyrsleverandør for landslaget, mens Christian Eriksen har en individuell avtale med Nike.

– Det er rett og slett ikke rimelig eller rettferdig å beskylde oss for at vi ikke tenker på andre enn oss selv. Det er virkelig ubehagelig å høre på, sier Eriksen ifølge den danske avisen.

Spillerne mener at det er urettferdig at de gir fra seg rettighetene, siden det er deres sterke prestasjoner som tiltrekker sponsorer til DBU.

– Det er kaos

Han er ikke en del av landslagets spillerråd og har dermed ikke deltatt i forhandlingene. Selv om de er blitt enige om å ikke møte opp på samlingen, forlater de likevel klubbene og møtes på et så langt ukjent sted. Der vil spillerne snakke grundigere om situasjonen, og forberede seg til kamp dersom situasjonen løser seg.

Borussia Dortmund-proffen Thomas Delaney bruker ordet sjokkert over situasjonen som har oppstått.

– Jeg er overrasket og sjokkert. Vi er tett på en krisesituasjon. Jeg så på tilbudet vår som en utstrakt hånd, for vi vil gjerne spille. Jeg vet ikke hva som skjer mandag. Det er kaos akkurat nå, sa han til dansk TV 2 søndag kveld.

– Pinlig, håpløst og amatørmessig

Berlingske Tidenes fotballkommentator Søren Hanghøj Kristensen mener at situasjonen er håpløs, pinlig og amatørmessig.

– Utviklingen er en regulær katastrofe for dansk landslagsfotball. De gjør seg selv til latter, og setter seg selv langt, langt tilbake. Ikke minst i øynene til danskene, som laget først og fremst lever for, skriver han i en kommentar hos BT.

Han tror at det er en splittelse i den danske troppen, men at de mindre kjente spillerne ikke tør å si imot troppens mest profilerte menn og spillerforeningen.

Den danske avisen Ekstra-bladet skriver at de leter etter andre spillere til troppen mot Slovakia på torsdag. Det mener Kristensen er pinlig.

– Jeg har nærmest ikke ord for hvor håpløst, pinlig og amatørmessig det er, om Danmark starter i Nations League med spillere fra Superligaens bunnklubber i stedet for Premier Leagues toppklubber. Det er ganske enkelt hoderystende, og en gisselsituasjon av selve landslaget som institusjon, skriver han.