Dagen da Solskjær sto opp mot Sir Alex: – Det kan jeg ikke gå med på

fotball

Når Solskjær vender tilbake til Manchester United som manager, er det en av de største profilene fra klubbens storhetstid som kommer hjem.

Sir Alex Ferguson har trukket frem nordmannen som en av dem han satte aller høyest. Nå spør flere seg om managerlegenden spilte en rolle da valget falt på Solskjær som José Mourinhos etterfølger.

– Nå vet jeg ikke hvordan de gikk frem, men jeg tror nok han hadde en finger med i spillet, sier Ronny Johnsen.

Han ble presentert som United-spiller samme dag som Solskjær i 1996. Nå er han ekstremt stolt over sin tidligere lagkamerat. Johnsen minner om at det var Ferguson som ga Solskjær den første trenerjobben etter at han la opp som spiller.

– Ole Gunnar og Sir Alex har aldri lagt skjul på at de hadde et veldig godt samarbeid. Sånn har det alltid vært. Det var en stor jobb da han fikk reservelagsjobben i United. Det var starten på karrieren, sier Johnsen.

Har du fått med deg kritikken mot TV 2? Nordmenn får ikke sett Solskjærs første hjemmekamp

De fire målkongene

Respekten mellom Solskjær og Ferguson har alltid vært stor. Det gjorde også at manageren aksepterte å bli utfordret av nordmannen under et møte i april 2000.

Da var det under ett år siden Solskjær hadde avgjort Champions League-finalen mot Bayern München med sitt legendariske overtidsmål. Sammen med Andy Cole, Dwight Yorke og Teddy Sheringham utgjorde han på den tiden en ekstremt målfarlig kvartett.

United var likevel i ferd med å signere Ruud van Nistelrooy fra PSV Eindhoven, og det lå i kortene at ikke alle spissene hadde en fremtid på Old Trafford.

Dagen før møtet hadde Solskjær scoret mot Southampton, dagen etter skulle de møte Chelsea.

«Ok, sønn. Du har rett»

Manchester Evening News skriver om et intervju på MUTV, hvor Solskjær fortalte at manageren hadde samlet de fire angriperne på sitt kontor. Ferguson fortalte at han ønsket å starte med Sheringham og Yorke mot Chelsea, siden Solskjær og Cole spilte i Southampton. Kampbelastningen hadde vært stor på alle spissene.

Sir Alex spurte om løsningen var grei for alle. Ifølge Solskjær nikket de tre kollegene.

– Jeg lot dem gå ut av kontoret før jeg sa: «Nei, det kan jeg ikke gå med på». Det gjorde jeg fordi at han tidligere hadde utfordret meg med at han ville signere Ruud (van Nistelrooy), og han ønsket å vite om jeg kunne spille mange kamper etter hverandre. Jeg sa «her er sjansen din», forteller Solskjær.

Fergusons respons var «Ok. Du har rett».

– Jeg scoret et bra mål og jeg tror jeg beviste for sjefen at jeg var en Manchester United-spiller. Ikke bare på banen, men også utenfor. Mentaliteten min var «du har utfordret meg, og nå har jeg utfordret deg tilbake». Det virket, sier Solskjær.

På grunn av en skade ble van Nistelrooys overgang utsatt til sommeren 2001, og innen kort tid var det bare Solskjær igjen av spissene fra 1999-sesongen.

HAR DU LEST DENNE HISTORIEN OM OLE GUNNAR SOLSKJÆR? «Bring him back home», sa Alex Ferguson. Så la han på.

– Et sjeldent menneske

Da Ferguson lanserte sin selvbiografi i 2013, var Solskjær en av spillerne som utelukkende ble omtalt i rosende ordelag.

– Ole er et sjeldent menneske. Han så på kampen og gjorde maksimalt ut av hver trening. Det var tydelig at han hadde et sterkt ønske om å bli trener senere, men det var mer enn det. Han forsøkte alltid å bli en så god spiller han overhodet kunne, sa managerlegenden da boken ble lansert.

I boken beskrev han nordmannen som en godlynt og tålmodig spiller, godt fornøyd med sin rolle som reserve. Solskjær tok konstant notater, var eksemplarisk forberedt og gjorde jobben med å sjonglere de fire stjernespissene i klubben enklere for Ferguson.

«Han var fornøyd med å være støttespiller. Så da hadde vi bare tre gretne angripere å håndtere. Yorke, Cole og Sheringham», skrev han i boken.

En urokkelig posisjon

Ronny Johnsen er sikker på at Solskjærs posisjon i klubben vil hjelpe når han nå skal få United-skuten på rett kjøl.

– Han kjenner klubben fra A til Å. Han kjenner menneskene som jobber der, det er mange av de samme som da vi spilte der. De er veldig flinke til å huske historien, og posisjonen hans er urokkelig. Det er i stor grad en familieklubb. Sånn sett blir det enklere for Ole Gunnar enn for en som kom helt utenfra, sier Johnsen.