Da Solskjær scoret seiersmålet på Camp Nou, satt Pochettino på tribunen og ropte

LONDON: Det er sagt og skrevet mye om at Manchester Uniteds bortemøte med Tottenham søndag ettermiddag er Solskjærs store test som manager.

Der møter han 51 uker eldre Mauricio Pochettino, argentineren som har løftet Tottenham til å bli et stabilt «topp-4-lag» og fortsatt er bookmakernes favoritt til å få nordmannens managerjobb i Manchester United fra sommeren.

– Jeg har stor respekt for José Mourinho, og også Ole Gunnar Solskjær. Men jeg kan ikke snakke om hva som har skjedd i Manchester United. Jeg registrerer at laget er i veldig god form. Etter fem strake seire har de bygd ny selvtillit.

Mauricio Pochettino Født: 2. mars 1972 Hjemland: Argentina Stilling: Tottenham-manager Klubber som spiller: Newells Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain, Bordeaux. Klubber som trener: Espanyol, Southampton, Tottenham. A-landskamper Argentina: 20 (2 mål)

Ydmyk, men tydelig

Den 46 år gamle argentineren på podiet klør seg på kinnet. Mauricio Pochettino fremstår ydmyk, på grensen til beskjeden, men likevel tydelig og bestemt. Hele tiden med et smil på lur.

Tottenham-manageren har ledet sitt lag i formiddagsøkten på det praktfulle anlegget i Nord-London, en drøy times biltur fra den engelske hovedstadens sentrum.

Før pressekonferansen gis det klar beskjed om at det ikke skal stilles spørsmål om Pochettino og jobben som permanent Manchester United-manager, som han har vært koblet til over lenge tid.

Han får noen spørsmål om Solskjær, men svarene er «runde».

Som på Sky Sports-reporterens antydning om at Solskjær ønsker United-jobben på permanent basis og derfor er ekstra motivert for å slå Pochettino på Wembley.

– Motivasjonen vil alltid være der. Når du er manager kan du ikke fokusere på rykter. Solskjærs motivasjon er selvfølgelig at Manchester United skal vinne kampen. For ham er det en massiv utfordring. På samme måte som det er en massiv utfordring for meg å være i front for denne klubben. Fotball handler om å vinne.

På tribunen da Solskjær scoret

Da Ole Gunnar Solskjær scoret seiersmålet for Manchester United i Champions League-finalen i 1999, spilte Pochettino for Espanyol.

Ettersom kampen ble spilt på byrival Barcelonas hjemmebane Camp Nou, tok Pochettino turen på kamp sammen med venner.

– Vi var på Camp Nou i 1999 da han scoret det andre målet på overtid. Det var helt utrolig. Vi var nøytrale folk som satt på tribunen og så en fantastisk kamp. 20 år etter at jeg ropte for et mål han scoret for Manchester United, skal jeg møte han og Manchester United på Wembley.

Trente Espanyols damelag

Da Pochettino ble tilbudt hovedtrenerjobben i Espanyol i januar 2009, for nøyaktig 10 år siden, var det mange som sperret opp øynene. Han hadde mottatt trenerbeviset kun to måneder tidligere. Rett før det hadde han vært trener i en kort periode for Espanyols damelag.

Det var mange som tvilte på at han hadde erfaringen og kunnskapen som skulle til i La Liga. Men Espanyol ble bedre med Pochettino. Han var så talentfull at engelske klubber begynte å få opp øynene for treneren fra den lille landsbyen Murphy i Argentina.

Han ble hentet til Southampton i 2013, men ble der i kun ett år. Da fikk han oppdraget med å bygge et topplag av Tottenham.

Med Pochettino, som ikke er redd for å bruke unge spillere, er Tottenham blitt et stabilt topplag i England. Han har skapt nytt håp i London-klubben, en klubb som ikke har vunnet ligaen på 58 år.

Før helgens runde ligger Tottenham seks poeng bak topplaget Liverpool. Pochettino bør helst ikke rote bort poeng mot Solskjær i gullkampen.

– Jeg skal nyte kampen. Fotball er ikke noe drama for meg, det er noe som skal nytes. Det kan bli en eksepsjonell kamp mellom to lag som ønsker å spille god fotball.

Nytt anlegg klart i 2012

Januarsolen skinner over Tottenham Hotspur Training Ground. Anlegget ble ferdigstilt i 2012 og er ett av de bedre og mest moderne i England.

Her er det 15 gressbaner, fire av dem er dedikert til A-laget.

Her er det grønt og frisk luft. Det er store hekker rundt hele anlegget, det er også brukt betydelige ressurser på gartnerarbeid inne på feltet. Her er det en organisk kjøkkenhage og frukthage. Og et hotell.

Akkurat det bruker neppe Pochettino mye energi på i døgnet før møtet med Manchester United på Wembley.

– Jeg vet det blir tøft. Manchester United kommer med god selvtillit, de har momentum. Dessuten har de hatt mer tid til å forberede seg til denne kampen. Vi møtte Chelsea i cupsemifinale tirsdag, mens de trente og ladet opp i Dubai. Når du har en hel uke til å arbeide, er det en forskjell. Men jeg mener likevel at vi skal være klare til å spille på vårt høyeste nivå.

«Lads, it's Tottenham!»

For noen år siden holdt Sir Alex Ferguson en meget kort motivasjonstale før Manchester United møtte Tottenham. Den besto av tre enkle ord: «Lads, it's Tottenham!».

Uniteds managerlegende mente at Spurs ikke var så mye å bry seg om, de var ingen målstokk.

Ting har endret seg: United har ikke slått Tottenham på bortebane etter at Mauricio Pochettino kom til makten.

På Wembley handler det først og fremst om tre poeng for både Pochettino og Solskjær.

Men kanskje også om en fremtidig jobb som manager for en av verdens største klubber.