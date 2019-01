Da Magne Hoseth fikk det tøft, trådte Solskjær til: – Han gjorde alt for å hjelpe

fotball

2013 var et tungt år for Magne Hoseth på hjemmebane. Den daværende samboeren var kreftsyk. Hoseth trekker fram hvordan Ole Gunnar Solskjær behandlet ham.

– I begynnelsen ville Ole Gunnar skåne meg mot alt. Så fant han ut at friplassen min var i fotballen, og da ga han meg tillit. Full tillit. Det gjorde at jeg vokste som spiller i en alder av 32 år. Han så meg og gjorde alt han kunne for å hjelpe meg, forteller Magne Hoseth, som den høsten scoret to mål i derbyet mot Aalesund, avgjorde mot Rosenborg og sendte Molde i føringen på Ullevaal da de vant cupfinalen.

Hoseth likte veldig godt at Solskjær alltid var tilgjengelig – og ikke gjemte seg bak en lukket dør.

– De fleste samtalene var på treningsfeltet. Enten underveis i treningen, eller like etter økta. Gjerne når de andre trenerne hadde noen egne øvelser. Da kunne han trekke deg til siden hvis han hadde behov, eller han så at du hadde det, forklarer Hoseth før han fortsetter.

– Det var litt godt at du slapp å måtte gå på kontoret hans, det ble veldig uformelt. Det likte jeg veldig godt, sier 38-åringen.

Magne Hoseth hadde Ole Gunnar Solskjær som trener i Molde i fire sesonger. Han forteller om en trener som «har en jævel» i seg, men som først og fremst er god på å se hele mennesket. Det betydde mye for Hoseth da det stormet som verst rundt midtbanespilleren.

– Ole Gunnars sterkeste sider som leder er todelt. Han er flink til å lese hva spillergruppa trenger med tanke på det daglige treningsarbeidet, og så ser han deg – og klarer å få fram det beste i deg, sier nå 38 år gamle Magne Hoseth.

– Får med seg hele gruppa

Foran 2012-sesongen ble Even Hovland hentet til Molde. Under Solskjær ble det ett seriegull og ett cupgull.

29-åringen fra Vadheim trekker fram det samme som sin tidligere lagkamerat Hoseth.

– Han prater med alle og gir tilbakemelding på hvorfor de ikke får spille – og hva den enkelte må gjøre for å komme inn igjen på laget. Det er mye av det samme som andre trolig sier. Kommunikasjon, sier Hovland som også trekker fram at slikt blir tatt i enerom.

– Han tok alltid spillerne til side hvis det var noe. Å ta det i plenum fungerer sjelden, sier Hovland som spilte i Molde fram til sommeren 2014.

– Tillit

Erling Moe har nå tatt over treneransvaret i Molde. Moe var tidligere assistenten til Solskjær. Få - om noen - har jobbet tettere på den nye Manchester United-manageren enn nettopp Moe.

Han trekker fram mye av det samme som Magne Hoseth.

– Han er veldig flink til å dra med seg gruppa og til å håndtere gruppa som helhet, slik at alle føler at de blir sett – og alle føler at de er med og bidrar. Han ser også enkeltindividet. Tillit er vel det enkle ordet, sier Moe som er godt i gang med oppkjøringen med Molde.

Hoseth tror Solskjær startet med en enkel tilnærming i sin nye klubb. Der det meste var basert på smil og humør, tror han nå at den taktiske siden til Solskjær er kommet fram på Carrington.

– Mot Tottenham så man at han var sterk taktisk. Det ser man på inngangen de har til kampen. Jeg tror vi får se en del av de taktiske grepene han hadde i Molde. Han har lært av det som gikk dårlig i Molde – og tar det med seg det. Jeg ser for meg at det er en innbitt Ole Gunnar på treningsfeltet, sier Hoseth.

– Han har gjort alle de riktige tingene

Sportssjef for Norges herrelandslag, Nils Johan Semb, har fulgt Ole Gunnar Solskjær tett i over to tiår. Først som Egil «Drillo» Olsens assistent, senere som sjef på det samme landslaget - og til slutt som toppfotballsjef i Norge.

Han peker på Solskjærs kommunikasjonsevner som en viktig del av nordmøringens suksess som Manchester United-manager.

– Helt siden han kom har han gjort og sagt de riktige tingene. Det ser vi fra utsiden gjennom intervjuene, men jeg er sikker på at han er like tydelig innover i klubben også. Ikke bare til spillerne, men også til resten av trenerteamet. Han er flink til å involvere dem. Det gjør at de er mer sammen om det, sier Semb.

Han trekker paralleller til det som foregår på Merseyside.

– Ole Gunnar har kommunikasjonen, lidenskapen og engasjementet. Se hvordan de feirer på benken, det kan man sammenligne med det man ser av Klopp og Liverpool. Det er engasjement og lidenskap, forklarer Semb, som er imponert over Solskjær så langt.

Lørdag venter neste test for Solskjær og hans United. De tar imot Brighton på Old Trafford.