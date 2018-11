Da Lagerbäck tok over, var det én ting som overrasket ham ved de norske spillerne: Mangelen på krigervilje.

fotball

LJUBLJANA: De norske herrespillerne ankom mandag den slovenske hovedstaden Ljubljana som ledere av Nations League-gruppen.

I løpet av de neste syv dagene avgjøres det om Norge sikrer seg en ekstra sjanse til å kvalifisere seg for EM-sluttspillet i 2020.

Etter syv seiere på åtte kamper i 2018, møter de bortekampene mot Slovenia (fredag) og Kypros fulle av selvtillit.

Norge i Nations League Tabellen i Nations League C – gruppe 3 med to kamper igjen: 1. Norge 9 poeng. Målforskjell: + 3 2. Bulgaria 9 poeng. Målforskjell: + 2 3. Kypros 4 poeng. Målforskjell: – 2 4. Slovenia 1 poeng. Målforskjell: – 3 Norge og Bulgaria står helt likt i innbyrdes oppgjør. Ved poenglikhet vil derfor målforskjell bli avgjørende. Hvis Norge vinner gruppen, får de en ekstra sjanse til EM 2020. Den kommer i form av et sluttspill med de tre andre gruppevinnerne på samme nivå i Nations League. Vinneren her får EM-plass. Sluttspillet spilles først i mars 2020. I mellomtiden er det ordinær EM-kvalik. Les mer her.

For et drøyt år siden var det ganske annerledes.

4. september 2017 ble Norge ydmyket av Tyskland i VM-kvalifiseringen. I Stuttgart ble det til slutt 6–0 til vertene.

På sidelinjen så Lagerbäck betenkt ut. Det var hans fjerde kamp som norsk landslagssjef. Uttellingen var to tap, én uavgjort og én seier.

– Det var for snilt

Nå er Lagerbäck i ferd med å gjennomføre det han selv beskriver som «et av de beste landslagsårene jeg har hatt».

Rett før årets siste samling ser han tilbake på begynnelsen som norsk landslagssjef.

– Det var det eneste jeg ble overrasket over. Men når jeg ser tilbake, bidro jeg til det selv, sier Lagerbäck til Aftenposten.

Det var spesielt én ting som skilte det norske laget fra det som møtte ham som landslagssjef for Island og Sverige.

Innstillingen. Den krigerske mentaliteten.

– I starten opplevde jeg at det var litt snilt, at spillerne ikke helt hadde det killerinstinktet.

Kontrasten til Island var påfallende. Der var Lagerbäck landslagssjef fra 2012 og frem til kvartfinalebragden i EM 2016.

– Et lag som skiller seg ut av de jeg har trent, er Island. De var ekstremt sterke mentalt. Der trengte man ikke å prate mye om den biten. Det tror jeg finnes i hele den islandske kulturen. De er vant til å klare seg selv, sier Lagerbäck.

Også da han tok over som Sveriges landslagssjef i 2000, møtte han en spillergruppe han beskriver som mentalt sterke. Han peker på at det var en gjeng med «utrolig rutine».

Norges forvandling

I Norge var det annerledes. Det var ingen satt gruppe. Og det er her Lagerbäck mener forklaringen ligger på hvorfor de norske spillerne skilte seg negativt ut på dette området.

– Vi brukte så mange spillere. De kjente hverandre som personer, men fotballmessig var de litt usikre. Og er man usikker, blir man passiv.

– Da jeg kom til Island, var det ikke så mye snakk. De bare gikk ut og kjørte på. Men så prøvde jeg heller ikke like mange spillere. Det fantes ikke like mange å prøve. Her opplevde jeg og «Perry» (assistenttrener Per Joar Hansen, journ.anm.) at det var rundt 40 spillere som var ganske jevne.

Det er dette Lagerbäck mener med at han selv bidro til den manglende fandenivoldskheten.

I år har det vært slutt på den store spillertestingen. Og resultatene er kommet.

Lagerbäck roser spillerne for «fantastisk bra» arbeidsinnsats, samhandling og lagånd.

– Hvor langt unna er dette laget å matche Island på dette området?

– Sånn de har vist i de fire siste kampene, er de ganske nær. Vi får en bra test nå. Dessverre er det sånn i fotball, at det er litt lettere å spille på hjemmebane. Nå får vi to bortekamper, og da får vi se om de er like bra som Island, sier Norges landslagssjef.

PS: Joshua King og Kristoffer Ajer har meldt forfall på grunn av skader. Even Hovland erstatter Ajer, mens Alexander Sørloth erstatter King.