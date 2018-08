Chelsea avgjorde dramatisk London-oppgjør med sen scoring

fotball

CHELSEA - ARSENAL 3–2

Chelsea tok med seg alle poengene etter et festfyrverkeri av en fotballkamp på Stamford Bridge lørdag kveld. Arsenal ble slått 3–2 i en kamp som var svært fartsfylt, tett og dramatisk.

Etter hele fire mål før pause ble andre omgang mer målfattig, men en sekvens ti minutter før slutt preget av svakt forsvarsspill fra Arsenal, kombinert med briljant forarbeid fra innbytter Eden Hazard, avgjorde kampen i Chelseas favør.

Marcos Alonso fikk æren av å sette inn seiersmålet. Dermed har Maurizio Sarris Chelsea-mannskap to seire på sine to første kamper.

– Jeg synes at første omgang var delt 50/50. Vi dominerte fra start, men mistet deretter rom. De spilte bedre enn oss, men mot slutten av annen omgang var vi det bedre laget. Det var tre fortjente poeng, sa Alonso ifølge NTB.

– Det er bedre å være på banen enn på benken, men gutta som spilte gjorde det bra. Jeg er bare glad for seieren, sa Hazard.

Arsenal tapte hjemme mot Manchester City i serieåpningen, og gikk altså på et nytt tap mot en av sine hardeste rivaler. Manager Unai Emery har fått en tøff start på sin karriere i Nord-London.

– Vi startet vaklende. Jeg vet ikke hva som skjedde, men kanskje visste vi ikke helt hva vi skulle gjøre. Vi tok oss selv i nakken og kom tilbake. Dessverre tok vi ikke vare på sjansene våre, sa Arsenals Alex Iwobi.

Fire mål før pause

Det ble svært livlige første 45 minutter på Stamford Bridge. Pedro ga hjemmelaget ledelsen allerede etter ni minutters spill. Marcos Alonso ble spilt gjennom av Jorginho og fant umarkerte Pedro inne i feltet.

Etter 20 minutters spill burde Pierre-Emerick Aubameyang ha utlignet for Arsenal. Et godt innlegg fra Héctor Bellerin fant Aubameyang foran mål, men gaboneseren satte ballen høyt over fra kort hold.

Like etter skjedde det som ofte skjer i slike situasjoner. Det andre laget gikk rett opp og scoret. Álvaro Morata fikk ballen fra landsmann César Azpilicueta og satte ballen inn bak Petr Cech i Arsenal-målet.

Chelsea satt plutselig med et fast grep om kampen og på dette tidspunkt så det ut til at de blå skulle få en ganske komfortabel reise inn mot tre nye poeng.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 2. runde:

Cardiff – Newcastle 0-0 30.720 tilskuere. Rødt kort: Isaac Hayden (66), Newcastle. Chelsea – Arsenal 3-2 (2-2) Mål: 1-0 Pedro Rodríguez (9), 2-0 Álvaro Morata (20), 2-1 Henrikh Mkhitaryan (37), 2-2 Alex Iwobi (41), 3-2 Marcos Alonso (81). 40.491 tilskuere. Everton – Southampton 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Theo Walcott (15), 2-0 Richarlison (31), 2-1 Danny Ings (54). 38.601 tilskuere. Leicester – Wolverhampton 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Matt Doherty (selvmål 29), 2-0 James Maddison (45). 32.043 tilskuere. Rødt kort: Jamie Vardy (66), Leicester. Tottenham – Fulham 3-1 (1-0) Mål: 1-0 Lucas Moura (43), 1-1 Aleksandar Mitrovic (52), 2-1 Kieran Trippier (74), 3-1 Harry Kane (77). 58.297 tilskuere. Stefan Johansen spilte 17 minutter som innbytter for Fulham. West Ham – Bournemouth 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Marko Arnautovic (str. 33), 1-1 Callum Wilson (60), 1-2 Steve Cook (66). 56.888 tilskuere. Joshua King spilte 89 minutter for Bournemouth. (©NTB)

Det skjedde ikke, og åtte minutter før pause kom reduseringen. Alex Iwobi fant Henrikh Mkhitaryan, og armeneren satte ballen inn bak Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Fire minutter etterpå var lagene à jour. Denne gang var rollene byttet om fra forrige scoring. Mkhitaryan fant Iwobi, og nigerianeren banket inn 2–2.

Et fyrverkeri av en første omgang endte med fire scoringer. Etter en times spill satte hjemmelaget inn sin joker, Eden Hazard. Han skulle vise seg å bli avgjørende senere i kampen.

Arsenal ga bort ballen

Spillet etter pause var preget av en viss Chelsea-dominans, uten at noen av lagene kom til åpenbare scoringsmuligheter.

David Luiz hadde et brukbart frisparkforsøk som Cech tok seg av etter 73 minutter, og tre minutter etterpå kom Arsenal svært nær da Kepa holdt på å glippe ballen etter et skudd fra Aaron Ramsey. To Arsenal-spillere sto svært nær, men den spanske keeperen avverget situasjonen.

Ti minutter før slutt kom den avgjørende scoringen. Alexandre Lacazette ga bort ballen på midtbanen. Etter litt småspill fra Chelsea fikk Hazard ballen på venstrekanten.

Belgieren la hardt og presist inn fra dødlinjen og foran mål ventet Marcos Alonso. Spanjolen satte ballen sikkert inn bak Cech.

Chelsea holdt på å øke ledelsen like etter i en nesten identisk situasjon. Denne gang var det Alonso som la inn til Olivier Giroud, men Cech reddet forsøket fra franskmannen.

Arsenal maktet ikke å komme tilbake, og de tre poengene ble igjen i den vestlige delen av London.