Byrivalen svekket Liverpools tittelhåp. Nå er det fordel Manchester City.

fotball

Everton-Liverpool 0–0

0-0-resultatet gjør at Manchester City er ett poeng foran Liverpool etter at begge lagene har spilt 29 kamper. Tar man hensyn til spilte kamper hadde Liverpool toppet tabellen helt siden 8. desember.

Etter tapet mot nettopp City 3. januar har Liverpool vunnet fire seriekamper og spilt uavgjort i fire. I samme periode har City vunnet sju kamper og dermed tatt fem poeng flere enn Jürgen Klopps menn.

– Vi er skuffet, selvfølgelig. Vi ønsket å komme hit og ta tre poeng. Vi visste det ville bli tøft, men vi skapte nok sjanser til å vinne og forsvarte oss godt. Vi må bare være litt mer kliniske foran mål, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson like etter kampen.

Tøffe kamper

Henderson minnet om at det fortsatt skal spilles ni seriekamper. Og at de to siste bortekampene (begge 0-0) har vært spilt mot svært sterke motstandere i Manchester United og Everton.

– Du kommer ikke til å score tre, fire eller fem mål i hver kamp. Vi må bare holde på selvtilliten og fortsette å kjøre på.

Midtstopperkjempen Virgil van Dijk var enig.

– Vi fortjente tre poeng i dag, basert på sjansene vi skapte. Du ser også at de (Everton) feirer 0-0 etter kampen. Men situasjonen er som den er, vi får ikke gjort noe med den nå. Vi kan bare fortsette å vinne kamper, sa van Dijk.

God Pickford

Stjernevingen Mohamed Salah og lagkameratene skapte farligheter flere ganger i bortekampen mot Everton, spesielt etter pause. Før hvilen hadde egypteren den største sjansen, men en god redning fra keeper Jordan Pickford holdt buret rent for vertene.

Everton gjorde seg heller ikke bort og skapte noen muligheter, men virket hakket mindre giftig enn motstanderen.

Etter hvilen fikk hjemmelaget dessuten nok med å forsvare seg. Salah ble spilt igjennom alene med Pickford etter 56 minutter, men ble stoppet av en glimrende takling fra Michael Keane.

Litt senere kom nyfriske Roberto Firmino innpå for Liverpool, og han var med på å regissere et godt angrep etter 64 minutter. Dessverre for gjestene ebbet angrepet ut uten en skikkelig avslutning.

Tamt borte

Lucas Digne gjorde en ny «matchvinnertakling» på en stor Liverpool-sjanse kort etter, men så var det Evertons tur til å komme på en overgang. Bernard kom akkurat for sent til å styre Richarlisons innlegg på mål.

Mot slutten ble kampen preget av høy temperatur og to lag som virkelig ønsket å vinne derbyet. Feilpasningene ble mange, kontringene like så, og manglende presisjon gjorde at det ikke ble skapt de helt store sjansene det siste kvarteret.

Formen på bortebane kan sette en stopper for Liverpools gulldrøm. Laget har kun scoret to mål på de fire siste kampene på bortegress.

