Branns drømmespiller skal være klar for klubben

Brann har nå fått mannen de har ønsket seg i årevis: Petter Strand er klar for klubben, ifølge Eurosport.

Den tidligere Molde-spilleren har ifølge kanalen signert en lengre kontrakt med rødtrøyene, og vil bli presentert innen få dager.

Det betyr at en dårlig skjult overgangssak har fått sin slutt. Bergenseren Strand kommer til hjembyen etter å ha gått ut sin kontrakt i Molde.

BT fikk før helgen vite at Strands fremtid sannsynligvis ville bli avklart innen få dager. Det ble da rapportert at han hadde flere alternativer å velge mellom.

Petter Strands kontrakt med Molde gikk ut etter forrige sesong. At han er kontraktsløs, har gitt ham svært gode kort på hånden i forhandlingene med Brann om lønn og signeringsbonus. Strand vil bli en av klubbens best betalte spillere.

Huseklepp er positiv

– Jeg liker dette. Det er en god, lokal spiller som har gått en annen vei og ender i Brann. Det er en god historie, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp om Strand-nyheten.

Sportssjef Rune Soltvedt ønsker ikke å kommentere saken.

I flere år har Strand av mange blitt sett på som storspilleren Brann glapp på. Han er vokst opp på Tertnes, Branns ungdomsavdeling ble tipset om hans talent, men Strand fikk gå til Sogndal uten kamp. På Fosshaugane markerte han seg umiddelbart i eliteserien 2014.

Kan brukes flere steder

Strand er anvendelig. Han kan spille som en av Branns tre midtbanespiller, som en av kantene eller en av backene. Dette har ikke bare vært et pluss for Strand. I Molde er han blitt benyttet en rekke steder på banen, med konsekvensen at han ikke fikk etablert seg et fast sted på banen. Strand har ønsket seg én rolle, som de fleste spillere, og da helst som indreløper.

– Lars Arne Nilsen elsker spillere som kan brukes i flere posisjoner, påpeker Huseklepp.

I Brann vil Strand gjenforenes med Azar Karadas, som han spilte sammen med i Sogndal.