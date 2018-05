Brann eller Rosenborg? Tallknuserne og tippeselskapene har to ulike gullspådommer

fotball

Brann er i skyene etter sin fenomenale serieinnledning som har gitt syv seirer og én uavgjort så langt.

22 poeng av 24 mulige lukter det gull av, og Brann har en luke på syv poeng ned til Rosenborg. Aldri tidligere har et norsk eliteserielag startet sesongen bedre enn Brann, og nå synges det for alvor om at «Gullet skal hem».

Sist Brann vant seriegull var i 2007. Hva tror så de som er eksperter på tall og analyse?

– Brann vinner

Norsk Regnesentral gir normalt ut sannsynlighetsberegninger, men opplyser at de ikke har rukket å pusse opp sin modell. Enn så lenge henviser de til FiveThirtyEight, som de mener gir gode prognoser.

Tallknuserne gir lagene denne prosentsjansen for seriegull når åtte av 30 serierunder er unnagjort:

Brann 48 prosent

Rosenborg 40 prosent

Molde 5 prosent

Strømsgodset 1 prosent

Haugesund 1 prosent

De andre lagene gis mindre enn 1 prosent sjanse statistisk sett.

Anders Løland i Norsk Regnesentral synes at 48 prosent gullsjanse til Brann «ikke virker helt urimelig med den ledelsen Brann har per i dag».

– Jeg tror at Brann skal være favoritt, men at sannsynligheten for gull burde vært noe lavere så tidlig i sesongen, sier Løland.

Hvem tror DU vinner? Stem her:

– Rosenborg vinner

Tippeselskapene er mer lunkne til Brann-gull. De tror fortsatt at forhåndsfavoritt Rosenborg vinner årets eliteserie.

Norsk Tipping gir følgende gullodds:

Rosenborg 1,90

Brann 2,70

Molde 12,00

Strømsgodset 25,00

Sarpsborg 25,00

Samme konklusjon har også de utenlandske spillselskapene vi har sjekket: Rosenborg-gull er det mest sannsynlige, selv om Brann leder med syv poeng.

Lørdag kan Brann sikre seg en foreløpig ti poengs luke til Rosenborg dersom rødtrøyene slår Start i Kristiansand. Rosenborg har bortekamp mot Stabæk søndag.

Rekdal håper på Brann-gull

Hva så med ekspertene? Eurosports Kjetil Rekdal mener det er fare på ferde for Rosenborg.

– De gir fra seg initiativet i flere kamper. Kristiansund hjemme, Strømsgodset borte, Start hjemme, for å nevne noen. Det er overraskende at de ikke evner eller vil gyve løs på motstanderen når de får det første målet, sier Rekdal i ukens eliteseriepodcast på eurosport.no.

Til Bergens Tidende sier Rekdal at han håper på Brann-gull.

– Jeg håper at Brann vinner og at de kommer seg opp på et stabilt høyt nivå der de kan utfordre Rosenborg. Det vil også være et godt signal til de andre lagene om at det er mulig, og jeg tror det er bra for RBK om de får skikkelig konkurranse, sier Rekdal.

– Europacup er fordel Brann

– Hvis du skulle satt en stor pengesum på Brann eller RBK i dag, hvem ville du valgt?

– Brann har sikret seg et meget godt utgangspunkt med 22 poeng av 24 mulige. Nå sitter jeg med en følelse av at Rosenborg er kapable til å ta igjen Brann... Men hvis Brann kommer seg noenlunde igjennom mai uten å tråkke på for mange bananskall, kan det fort bli Brann som vinner, sier Rekdal.

Mens RBK skal ut i europacupspill, kan Brann fokusere på hjemlig serie og cup.

– Det er fordel Brann. Men Brann må først og fremst konsentrere seg om seg selv, og angripe også på bortebane som de har hatt stor suksess med. Det spennende blir jo når Brann taper en kamp og hvordan de rister det av seg, sier Rekdal.

Han skal selv kommentere lørdagens bortekamp mot Start.

– Med seier der setter Brann et skikkelig press på Rosenborg. Da er det ti poeng, konstaterer Rekdal.

Mathisen: – Brann ser ut som en seriemester

TV 2s Jesper Mathisen sa etter helgens runde at Brann kan stikke av med det edleste metallet.

– Brann ser for øyeblikket ut som en seriemester, for de har rett og slett vært enormt gode denne sesongen, sa Mathisen til egen kanal.

– De har hele tiden hatt et veldig solid defensiv fundament, men nå har de også (Steffen Lie) Skålevik som kan levere målene de har savnet fra spissen sin, sier TV 2-profilen.

PS: 27. mai er det duket for storkampen Rosenborg – Brann på Lerkendal.