Bråket i Danmark: – Hareide er i en umulig situasjon

fotball

Det europieske fotballforbundet (UEFA) truer med sanksjoner dersom vennskapskampen mellom Danmark og Slovakia blir avlyst, og ytterligere reaksjoner dersom laget ikke stiller i kampen mot Wales i Nations League.

Den originale danske troppen har samlet seg til krisemøter i København, mens DBU har kalt inn et nytt landslag bestående av futsalspillere og fotballspillere fra 2. divisjon.

Det er status i en konflikt i Danmark som på langt nær er i ferd med å få en løsning.

Den fastlåste konflikten brøt ut i full blomst da spillerne i den danske landslagstroppen nektet å møte opp til landslagssamlingen i Bratislava søndag kveld.

Hadde sagt nei

I Nicklas Bendtners skadefravær er Rosenborg-kaptein Mike Jensen den eneste «norske» spilleren som sitter i krisemøte i København med resten av landslagsstjernene. Flere av norske eliteserieklubbers danske spillere er på ferie i hjemlandet, men Moldes Christoffer Remmer har ikke hørt noe fra DBU.

Han tilbringer noen fridager hjemme i København i landslagspausen.

– Jeg er ikke helt oppdatert på detaljene i forhandlingene, og vet ikke nøyaktig hva som blir sagt på hver side av bordet. Derfor er det litt vanskelig å si noe om hvordan dette burde vært løst. Men det er uansett veldig synd for dansk fotball, og ikke minst for spillerne som bare har lyst til å spille kamp, sier Remmer.

25-åringen spilte med landslagsstjerner som Andreas Cornelius (Atlanta), Thomas Delaney (Dortmund), Mathias Jørgensen (Huddersfield) og Peter Ankersen (Salzburg) i FC København før overgangen til Molde.

Han er ikke blitt spurt om å delta på det «nye» landslaget som forbundsledelsen har satt sammen de siste dagene. Høyrebacken hadde uansett ikke sagt ja.

– Det ville vært en stor ære å representere Danmark med Åge Hareide som trener. Men min støtte ligger til enhver tid hos mine kolleger. Jeg støtter spillerne, og det står jeg inne for. Derfor ville jeg sagt nei til landslaget nå. Jeg vil bli valgt av sportslige grunner, ikke politiske, sier Christoffer Remmer til Rbnett.

– Umulig situasjon for Hareide

Selv om et landslag blir sendt til Slovakia, er det ikke Åge Hareide som skal styre laget i morgen. Han er sendt på ferie til Norge etter avtale med DBU.

Kommentator Søren Hanghøj Kristensen i Berlingske Tidende, sier Hareide sitter i en umulig situasjon. DBU betaler lønnen hans, så han kan ikke ta spillernes side. Tar han side med DBU, vil han miste spillernes tillit.

– Det kan virke merkelig at han velger å dra på ferie akkurat nå, men det er det beste han kunne gjøre. Jeg tror han er veldig frustrert, og jeg forstår dersom han til slutt tenker at han ikke vil være med på dette. Men jeg fikk en SMS av ham i går hvor han sa at han håper situasjonen løser seg så fort som mulig, sier Kristensen.

Romsdals Budstikke fikk mandag en sms fra Hareide hvor det sto at han ikke ønsket å kommentere situasjonen.

Han mener mange av de danske fotballsupporterne støtter forbundet i konflikten.

– Det er selvsagt vanskelig å forstå alt, men DBU forsøker å male et bilde av at spillerne er grådige. Det er nok mange danske fotballfans som synes det er vanskelig å forstå at spillere som har millionlønninger skal kreve enda mer. De mener det er en ære og et privilegium å spille for Danmark, sier Kristensen.

– Vender seg mot stjernene

Ekstra Bladets kommentator Allan Olsen er enig.

– Det ser ut til at befolkningen er i ferd med å vende seg mot sine kjære landslagsspillere, som tjener millioner i sine klubber. Det er en vending fra tidligere, hvor forbundet fikk mye kritikk for sin opptreden, sier Olsen.

Kristensen tror det vil ta tid for landslaget å bygge opp engasjementet og tilliten til fansen igjen, selv etter et VM hvor laget presterte langt over forventet.

– De siste årene har fansen synes laget har spilt kjedelig, men de har vunnet, og det er det viktige. Under VM ble det et voldsomt engasjement, og de merket at det ikke er langt opp til verdenstoppen. Nå er alt engasjementet borte, og de starter på minus. Det blir verre jo lengre tid det vil ta før de finner en løsning, sier Kristensen.

At DBU har valgt å sende et lag bestående av futsalspillere til kampene tror Olsen vil føre til en tilskarpning av konflikten.

– Det er pinlig, og det vil grave en enda dypere grøft mellom spillerne og DBU. Selvsagt overlever dansk fotball, men det vil være en situasjon som vil skape mistillit mellom partene i mange år framover, sier Olsen.

Han sier at han håper, men tviler på en løsning innen Nations League-kampen mot Wales.

Ber om nye forhandlinger

Tirsdag kom igjen den danske spillergruppen med et tilbud til forbundet.

– La oss komme oss videre, DBU. Vi tilbyr igjen en forlengelse av den gamle avtalen, så reiser vi til Slovakia i dag. Alle sammen, hele landslaget. Slik redder vi sammen dansk fotballs ansikt. Vi er jo her, og vil spille fotball for Danmark – som alltid, skriver Christian Eriksen i en pressemelding ifølge Ekstra Bladet.

DBU sier at spillerne stilte «ultimatum kort tid før deadline», og at det er årsaken til at de svarte nei.

– Det er en dypt beklagelig situasjon vi befinner oss i. Både for laget, fansen og alle i dansk fotball. Vi hadde håpet at spillerne ville signere, siden vi har tilbudt dem det samme honoraret, bonus, forsikring og bedre forhold med tanke på fly, kokk og behandling, skriver administrerende direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer.