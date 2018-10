Blytung smell i sluttminuttene for Stabæk

fotball

BODØ/GLIMT-STABÆK 1–1

De to tapte poengene kan bli skjebnesvangre for Stabæk. Med sine 25 poeng blir Bærum-klubben værende på direkte nedrykksplass når tre serierunder gjenstår. Uansett går det mot en skikkelig nedrykksthriller. Kun fire poeng skiller fem lag, og flere av dem skal møte hverandre i innspurten.

Til stor hjemmejubel satte Layouni inn 1-1 i det 85. minutt. Det skjedde etter at Stabæk mistet ballen i et forsøk på å spille seg ut av egen 16-meter. Ulrik Saltnes forserte innover og spilte ballen videre til Glimts svenske angriper.

Lenge så Ohi Omoijuanfo ut til å bli matchvinner. Glimt var det førende laget hjemme på Aspmyra, men etter en snau time fikk gjestene endelig den saftige kontringen de hadde jaktet på. John Hou Sæter slapp ballen perfekt til Omoijuanfo, som iskaldt satte lærkula mellom beina på Ricardo.

Etterlengtet

Avslutningen var ikke spesielt god, men det var mer enn nok når keeperspillet ikke var bedre enn det Glimts brasilianske sisteskanse viste der.

Det var Omoijuanfos første scoring i Eliteserien siden mai.

Stabæk tok enda færre sjanser etter ledermålet. Gjestene fra Bærum jobbet knallhardt defensivt for å verne om den livsviktige trepoengeren. Det så ut til å holde inn, men Layouni ville det annerledes.

Godt keeperspill

Det var ikke all verden som skjedde før pause. Etter en halvtime testet Vegard Moberg skuddfoten fra 18 meter, men Stabæk-keeper Marcus Sandberg var kjapt nede og stoppet en stor Glimt-sjanse.

Sandberg var også patent da han tidlig i annen omgang måtte i aksjon flere ganger i løpet av noen minutter.

En av hovedgrunnene til at Stabæk ligger på nedrykksplass er at laget altfor ofte roter seg bort i kamper det leder. Søndag mistet Stabæk ledelsen for 12. gang i år.

Med tre kamper igjen står Stabæk med 25 poeng, mens Bodø/Glimt har 29.