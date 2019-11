Bjørnebye ferdig i Rosenborg

fotball

Det melder klubben i en pressemelding.

«Stig Inge Bjørnebye har meddelt styret i Rosenborg at han ikke ønsker en ny periode som sportslig leder i klubben. Kontrakten har løper til mars 2021, men klubben og Stig Inge er enige om at det er lite hensiktsmessig å jobbe «på oppsigelse» i en slik funksjon» heter det i pressemeldingen.

Rosenborg har hatt betydelig sportslig suksess i Bjørnebyes periode som sportslig leder. Klubben har vunnet fire seriegull og tre cuptitler de siste fem sesongene. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem mulige gruppespill i Europa League.

RBK opplyser at klubben har bedt om at Bjørnebye fortsetter som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeningen ECA. Det har han stilt seg positiv til.

Bjørnebyes oppgaver vil bli ivaretatt av interne ressurser inntil Rosenborg har fått på plass en permanent sportslig leder.

