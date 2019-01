Bestemte seg i julen: Bjørn Helge Riise legger opp

fotball

Bjørn Helge Riise legger fotballskoene på hyllen.

Det bekrefter han i et større intervju med VG.

– Avgjørelsen tok jeg i julen, men den har ligget der en stund, jeg har tenkt lenge på dette. Nå er den tatt, og målet er å få meg jobb som fotballtrener så raskt som mulig, for å kunne videreutvikle meg, sier han til VG.

John Arne Riises lillebror fikk 35 landskamper for Norge. I tillegg spilte han i flere utenlandske klubber. Han fikk blant annet flere kamper for Fulham-laget som tok seg til Europa League-finalen i 2010.

Han hadde to perioder i Aalesund (2001–2002 og 2015–2018), men hans mest suksessrike periode i norsk fotball kom nok under oppholdet i Lillestrøm. Der var han med på å vinne cupfinalen i 2007.

– Jeg klarte alle de målene jeg satte meg – tidlig, og det er jeg stolt av. Debuten i belgisk fotball som 19-åring, tiden i Lillestrøm, debuten på A-landslaget – og i Premier League med Fulham, der jeg fikk spilt med og mot eliten i internasjonal fotball, jeg fikk bevist at jeg dugde. Og nå er jeg klar for et nytt kapittel i livet mitt.

Hans siste sesong som fotballspiller på toppnivå var med Sogndal i fjor.