Berntsen-dobbel i ny rolle ga «Gutan» etterlengtet seier

RANHEIM – TROMSØ 1–2

RANHEIM (iTromsø):

Berntsen scoret både 1–0 og 2–0 i sesongens siste bortekamp for Tromsø Idrettslag. Han var sikker in sin sak både etter åtte og 34 minutter. Målene la grunnlaget for TILs første seier siden i slutten av september da de slo Brann 2–1.

TIL lå før oppgjøret på en 10. plass med 33 poeng. Ranheim på sin side var nummer seks med 42 poeng. «Gutan» berget plassen sist mandag da LSK og Glimt spilte 1–1. Det gjorde at det ikke lenger er mulig for TIL å havne på kvalikplass.

Hovedtrener Simo Valakari gjorde en rekke endringer på laget. Blant annet kom Tom Høgli inn som venstreback i et 4–4–2-system som kaptein i Simen Wangbergs skadefravær. Inn på laget kom også målvakt Jacob Karlstrøm for Gudmund Broks Kongshavn.

KAMPFAKTA: Eliteserien 29. runde EXTRA Arena, søndag Ranheim: 1 (0) TIL: 2 (2) Mål: 0–1 (8) Daniel Berntsen (Robert Taylor), 0–2 (34) Daniel Berntsen, 1–2 Aleksander Foosnæs Gule kort: Hans Norbye, Tromsø Sjanser: 8–6 Cornere: 9–10 Tilskuere: 1.729 Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding

Begge lagene startet avventende, men med et tydelig høyt press fra bortelaget for å stoppe Ranheims småspill. Litt ut av ingenting tok TIL ledelsen i det åttende minutt. Daniel Berntsen tok et fint løp, og scoret sikkert alene med Even Barli i Ranheim-målet etter en strålende pasning fra Robert Taylor. Bodøværingens første mål i Eliteserien siden 21. mai mot Vålerenga.

Ranheim tok mer tak i oppgjøret de neste minuttene, men klarte ikke skape noen muligheter av betydning. I stedet burde Kent-Are Antonsen sendt TIL i ledelsen 2–0 etter 28 minutter. Etter å ha kriget til seg ballen fikk han skyte ballen alene mot målvakten fra 12 meter. Skuddet ble – dessverre for Antonsen – for svakt.

Et effektivt bortelag doblet ledelsen etter 34 minutter. Daniel Berntsen vant ballen fra Ranheims siste forsvarsspiller. Sikkert satt han ballen i nettet langs bakken bak Barli til 2–0.

Minuttet seinere var TIL heldige som unngikk baklengsmål da tidligere TIL-spiller Mads Reginiussen satt ballen utenfor mål alene med Karlstrøm.

Og bare tre minutter seinere var Ranheim frempå igjen. Men til pause var det TIL som ledet 2–0, og gikk mot bare sin fjerde borteseier for sesongen.

Mål i ny posisjon

I pausen ble tomålsscoreren intervjuet av Eurosport.

– Vi fikk oss to fine mål. Det er artig, så får vi håpe at vi klarer å tette litt bedre igjen bakover, sa Berntsen til Eurosport.

– Artig å spille spiss?

– Tja, det er i hvert fall en ny posisjon. To mål er greit når man er helt der oppe. Jeg får si meg fornøyd, sa bodøværingen til Eurosport.

Han fikk også spørsmål på om hvordan TIL skulle holde ledelsen kampen ut.

– Vi må holde bedre tak i kula, og mister litt for enkelt. Ta de mulighetene vi får, for det er store rom i overgangsspillet, sa Berntsen.

TIL gjorde ett bytte i pausen. Kaptein Tom Høgli gikk ut. Inn kom Hans Norbye til det som bare er hans andre innhopp i Eliteserien 2018.

– Dessverre må Tom Høgli gå ut med en leggskade. Hans kommer inn som venstreback, sa Simo Valakari til Eurosport i pausen.

Han beskrev de første 45 minuttene på følgende måte:

– En god omgang. Vi tok sjansene våre. Det er en del av fotball å ta sjansene. Nå må vi fortsette. Ranheim kommer til å komme sterkt. Vi må være sterke vi også, sa Valakari videre.

Ut på båre

Etter pause var det en mer rotete kamp. Begge lag gjorde enkle feil, og det åpnet seg store rom. Hjemmelaget utnyttet det i det 58. minutt da Aleksander Foosnæs brøt inn fra venstresiden og satt ballen i mål bak Karlstrøm. Det endret dynamikken i oppgjøret.

Et skikkelig smell ble det ikke før Gjermund Åsen kom seg fri nede til høyre inne i 16-meteren etter 70 minutter. Innlegget fant Onni Valakari som klinket ballen mot nettaket. Kun en meget god redning hindret 3–1 der.

Kvarteret før slutt ble Jostein Gundersen liggende nede. Det var så alvorlig at han måtte byttes ut. Inn kom junioren Marcus Holmgren Pedersen.

Minuttene etter var TIL ute å kjøre. Ranheim presset kraftig på for poeng, og TIL var heldige som ikke slapp inn mål.

Hele seks minutter ble lagt til, men «Gutan» klarte å ri av presset og kunne ta med seg tre sjeldne poeng nordover.

Lørdag om to uker venter Sarpsborg 08 i sesongens siste seriekamp på Alfheim.