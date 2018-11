Bendtner nekter straffskyld, men innrømmer å ha slått taxisjåføren

fotball

KØBENHAVN/TRONDHEIM: Som ventet nektet Nicklas Bendtner straffskyld da han sto tiltalt etter voldsepisoden i København i september. Han ankom den danske hovedstaden tidlig fredag morgen, og kom til København byrett i sentrum i grå dress.

RBK-spissen er tiltalt for simpel vold, mens taxisjåføren er tiltalt for forsøk for vold etter å ha kastet en gjenstand mot Bendnter og hans kjæreste.

Begge partene nektet straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene i retten fredag formiddag.

Viste video i retten

Både Bendtner og taxisjåføren sitter rolig og hører på det aktor forteller. Før partene får forklare seg, blir videoer fra overvåkingskameraet inne i bilen vist i retten.

Videoen viser at Bendtner og kjæresten setter seg inn i taxien. Man hører svakt at de diskuterer turen til Bendtners leilighet. Etter 400 meter forlater paret taxien.

Sjåføren roper noen ukvemsord mot paret, før han ringer til noen i en telefon. Han snur bilen og kjører etter paret. Da han finner de roper han «ludder» flere ganger, før han går ut av taxien.

I en av videoene ser man at Bendtner og kjæresten går mot sjåføren etter at det ble kastet en gjenstand. I videoen ser man at Bendtner dytter eller slår sjåføren, som går i bakken. Det er ikke mulig å se om Bendtner sparker i ettertid, som han ifølge tiltalen har gjort.

– Følte meg truet

Bendtner var også tiltalt for å ikke ha brukt bilbelte, og det erkjente han i starten av sin forklaring. Så må han forklare seg om situasjonen.

– Jeg føler meg snytt med tanke på veien vi kjørte. Han kjørte til venstre, men jeg mener han skulle kjørt rett frem. Så da ble det diskusjoner. For å avverge situasjonen gikk jeg ut, fordi jeg følte med ubekvem med situasjonen, sier Bendtner.

Han innrømmer å ha drukket, og at han og kjæresten hadde kranglet. I taxien diskuterer de videre.

Bendtner sier at han ga sjåføren beskjed hvilken vei han skulle kjøre, men at han tar en annen vei. Paret går ut av taxien, fordi Bendtner sier han føler at situasjonen er ubehagelig.

– Plutselig så vi at bilen kommer. Det viste seg at det er taxisjåføren igjen. Han ropte ting etter meg og min kjæreste som er ubehagelig. Jeg følte meg truet, sier Bendtner.

Han sier at han ikke hører at sjåføren kaster noe, men hører et høyt dunk.

– Vi går mot hverandre. Jeg har armene langs siden, og spør hva han gjør og hva han vil. Når vi kom frem til hverandre, løfter vi armene samtidig, og jeg slår først. Jeg fryktet hva som kunne skje for meg og kjæresten, fordi han kastet ting etter oss, sier Bendtner i retten.

Fryktet å bli påkjørt

Aktor spurte Bendtner om hvorfor han ikke fortsatte å gå bort da taxisjåføren fant de igjen.

– Vi fryktet at han skulle slå oss ned bakfra, eller bli kjørt ned. Jeg hadde også en annen person å tenke på. Jeg hadde en skade i låret på det tidspunktet, så vi kunne ikke bare løpe, sier han.

Han mener at når en sjåfør kjører etter og roper «ludder» og hopper ut av taxien, er det truende adferd.

– Om vi hadde gått kunne vi blitt overfalt bakfra. Hensikten min er å snakke med han. Derfor har jeg armene langs siden. Da vi løfter armene slår jeg ham. Vi gjorde det samtidig. Jeg slår først fordi jeg har en frykt. Jeg reagerer i selvforsvar, sier Bendtner.

Han sier at han faller på bakken, men at han ikke ser om han traff taxien med hodet. Kjæresten sier så at de må forlate stedet, og de går etter å ha sett at sjåføren ikke var alene. Han nekter for å ha sparket sjåføren, men sier at han tok et stort skritt i det han går for å se hvordan det gikk med sjåføren.

Etter planen skulle kjæresten Philine Roepstorff vitne i retten, men på grunn av tidsskjemaet ble den planen skrinlagt.

Husker ikke

Taxisjåføren var den første av partene som avga forklaring. Han snakker stille og aksepterer at han kjørte uten sele og snakket i telefonen. Paret og sjåføren blir fort uenig om veivalget.

– De forlot taxien uten å betale, som om det er noe man gjør. Det er aldri noen som har stukket av fra en regning, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg ville ha pengene mine, sa sjåføren i retten.

Han ringte til en kamerat, og tok så en u-sving for å finne paret igjen. I telefonen sier han at «Jeg sverger ved min mors grav, jeg skal slå ham», og ropte til paret at de skyldte han penger. Han hevder at paret kom med rasistiske tilrop, og at han kastet noe i frustrasjon over oppførselen hans.

Han sier at boksen treffer muren bak paret, og ikke er i nærheten av å treffe.

– Så kommer de begge to mot meg, og så forsvinner jeg, sier han.

Han husker ikke noe av slaget, eller at han lå ned på bakken. Han sier at han var forvirret da han satt seg i taxien, og kjørte et stykke for han stanset igjen. Bilder politiet har tatt viser at han har skader i pannen, øret, kjeven og leppen.

Knakk kjeven

Episoden som førte til rettssaken skjedde i september, da Bendtner og kjæresten var på vei hjem fra byen i København. I tiltalen står det at RBK-spissen skal ha slått taxisjåføren med knyttet neve i ansiktet, så han falt i bakken.

Dansken er tiltalt etter den danske straffelovens paragraf 244, som omfatter simpel vold. I tillegg har han blitt tiltalt for å ikke ha betalt taxituren, og for å ikke hatt bilbelte på.

Tiltalt for å ha kastet gjenstand

Taxisjåføren ble også tiltalt etter at politiet så overvåkingsvideoen fra taxien. Han er tiltalt for å ha kastet en ukjent gjenstand mot Bendtner og kjæresten, uten å ha skadet dem. Også han har nektet straffskyld.

Forsvareren til taxisjåføren sa tidlig fredag morgen at klienten ble oppsøkt av mye presse, både i sosiale medier og privat etter at hendelsen ble kjent, og at de derfor ber om at navnet hans ikke blir kjent.

Taxisjåføren er fortsatt sykmeldt på grunn av skadene, og ifølge advokaten får han fortsatt behandling for kjevebruddet han pådro seg i episoden.