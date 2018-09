Bendtner nekter straffskyld: – Kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg dette

fotball

Mens lagkameratene trente ute tirsdag, satt dansken i møte med klubbledelsen i Rosenborg.

I etterkant møtte RBK-spissen et stort pressekorps til pressekonferanse inne på Brakka. Der var også daglig leder Tove Moe Dyrhaug til stede.

Bendtner kom med en redegjørelse, som han leste opp fra et ark.

– Jeg har skrevet ned litt for å formulere meg på best mulig måte. Jeg har vært involvert i en ytterst uheldig og for meg sterkt ubehagelig episode omkring klokken to natt til søndag. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at episoden skulle utvikle seg som den gjorde, og det var veldig kjedelig at utfallet ble som det ble. I den sammenheng er det noen mennesker som jeg ønsker å beklage til - fordi at de alltid behandler meg ordentlig og har min respekt. Jeg beklager til Rosenborgs fans og publikum, og jeg beklager at jeg ikke unngikk å havne i situasjonen. Det har fra starten av vært en glede å spille for Rosenborgs suverene og trofaste publikum, og jeg har lagt min ære i å gjøre dem stolte. Derfor er denne hendelsen et tungt tilbakeskritt for meg. Jeg beklager av hele mitt hjerte overfor klubben at vi står her i dag. Rosenborg har føltes som et nytt hjem og en ny familie for meg. Jeg har fått lov til å være meg selv, og den sorthvite drakten ligger mitt hjerte nær, sier Bendtner.

Han fortsetter:

– De folkene som kjenner meg godt, vet at jeg ikke er en voldelig person, men at jeg beskytter dem jeg er glad i - både på og utenfor banen. Mange spennende kamper venter for RBK fremover, og jeg ønsker å bidra med alt hva jeg har. Jeg vil naturligvis ta større forhåndsregler for å unngå å havne i en lignende situasjon igjen. På grunn av den verserende saken i rettssystemet, kan jeg ikke uttale meg ytterligere, men må henvise til min advokat. Det var alt fra meg, mange takk for oppmerksomheten.

Bendnter fikk ikke uttale seg mer enn det han gjorde i redegjørelsen.

– Blir i klubben

RBKs daglig leder, Tove Moe Dyrhaug, sa følgende om episoden:

– Vi har jobbet med saken siden vi ble kjent med den søndag. Vi har hatt flere samtaler med Nicklas, spillerutvalg, spillergruppen, hovedtrener og hatt god dialog rundt saken. Dette er ingen heldig sak, som vi helst skulle vært foruten. Det var viktig for oss å bruke tid og skaffe fakta da den dukket opp. Vår opplevelse er at Nicklas ville vært saken foruten, og vi tar ham på alvor. Vi har hatt en grundig gjennomgang med Nicklas, og det er viktig for oss som klubb å ta vare på ham. Han har vært en viktig ressurs for oss, både på banen og i spillergruppa. Sammen skal vi bidra til at lignende situasjoner ikke oppstår, og vi understreker at vi tar saken på alvor. Det gjør også Nicklas. Vi vil ha en prosess og dialog for at dette ikke skal skje igjen, sier Moe Dyrhaug.

På spørsmål om RBK har fått reaksjoner fra klubbens sponsorer, svarer Moe Dyrhaug:

– Det er viktig for oss å tenke at det er det danske rettssystemet som håndterer saken. Vi har hatt god dialog med sponsorene og informert dem om saken, sier hun.

– Hvordan ser fremtiden til Nicklas Bendnter ut i RBK?

– Nicklas blir i klubben. Så lenge han er skadefri, er han aktuell for laget. Vi håndterer saken med dialog videre, bekrefter Moe Dyrhaug.

– Dere må ha gjort dere noen tanker om forskjellige scenarioer her. Hva skjer om Bendtner blir voldsdømt?

– Vi får vurdere det hvis det skjer, men har ikke vurdert det per i dag, sier RBKs daglige leder.

Bendtner-advokat: – Min klient nekter seg skyldig

Nicklas Bendtners advokat opplyser tirsdag at Rosenborg-spilleren ikke erkjenner straffskyld i voldssaken mot ham.

Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Her er saken:

Søndag ettermiddag ble det kjent at RBK-spissen hadde vært involvert i en voldsepisode i København. Det var danske aviser som først omtalte saken, deriblant BT.

Natt til søndag skal Nicklas Bendtner ha utøvet vold mot en taxisjåfør, ifølge taxiselskapet DanTaxi. Politiet bekrefter at det har kommet en anmeldelse, men kan ikke bekrefte at det er Bendtner som er blitt anmeldt.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet med brukket kjeve, sier kommunikasjonssjef i DanTaxi, Rasmus Krochin, til BT.

– Overfallet er anmeldt til politiet og vi kan bekrefte at det er Nicklas Bendtner, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, har bekreftet at klubben er gjort kjent med at Bendtner har vært involvert i en episode.

– Vi vet at Nicklas har vært involvert i en episode i København natt til søndag. Nå jobber vi med å finne fakta i saken, sa Dyrhaug til Adresseavisen mandag.

Til den danske avisen BT bekrefter politiet i København at de mottok en voldsanmeldelse mot en taxisjåfør klokken 02.41 natt til søndag, men de har ikke bekreftet at det er Rosenborg-spissen som er blitt anmeldt.

I et innlegg på Instagram mandag kveld forsvarte Nicklas Bendtners kjæreste det som skjedde i København natt til søndag. Philine Roepstorff skriver at de ble angrepet av taxisjåføren og at Niklas Bendtner slo til ham i selvforsvar.

– Dantaxi er kjent med at Nicklas Bendtners kjæreste, Philine Roepstorff, mandag eftermiddag har lagt ut sin versjon af den meget omtalte episode i København i helgen på Instagram. Dantaxi 4x48 kan opplyse at det, ifølge våre opplysninger, er videomateriale av hendelsesforløpet, og materialet er gitt videre til politiet. Vi har ikke flere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt og henviser til politiet, skriver kommunikasjonssjef i det danske taxiselskapet, Rasmus Krochin, i en epost sendt til Aftenposten mandag kveld.