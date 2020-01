Bendtner blir TV-stjerne

fotball

Det skriver danske Discovery i en pressemelding.

Fremtiden som fotballspiller for Nicklas Bendtner er uviss etter at det før jul ble klart at Ståle Solbakkens FC København ikke vil forlenge kontrakten med den tidligere RBK-spissen.

Nå blir den kontroversielle dansken istedenfor å se på TV-skjermen fremover.

Ikke et glansbilde

Ifølge pressemeldingen vil TV-kameraene blant annet være med på når Bendtner tar store beslutninger med tanke på karrieren.

Men de er også med på de mer hverdagslige gjøremål og problemer.

– Vi overveide lenge om forholdet vårt er sterkt nok til å klare den oppmerksomheten som følger med når man lar et kamerateam komme helt tett på. Vi var klar over at det ikke ville bli en glansbildefortelling med oss som hovedpersoner. Men det har vi heller aldri vært interessert i, sier Bendtner i pressemeldingen.

Fortsettelse på bokutgivelse

I november ga Bendtner ut sin egen selvbiografi «Begge sider».

Før lansering av boken, som blant annet inneholdt kraftig kritikk av Rosenborg-trener Eirik Horneland, fortalte han at boken var en måte å fortelle sin sannhet på.

TV-serien vil således bli en fortsettelse av selvbiografien, mener Bendtner.

– Det blir skrevet mange historier om oss, og vi opplever ofte at det kun er den halve sannheten som kommer frem. I boken min forteller jeg om de opp og nedturer som har preget mitt liv og min karriere til nå. Denne serien er en naturlig fortsettelse på den fortellingen, sier Bendtner.

Serien, som har fått navnet «Bendtner og Philine», vil ha premiere i løpet av våren 2020.