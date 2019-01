Bekreftet: Her er Rosenborgs nye trenerduo

fotball

Duoen kommer fra Haugesund, og har signert for RBK.

– En veldig god løsning for Rosenborg, sier styreleder Ivar Koteng til Adresseavisen.

– Internasjonal fotball utvikler seg. I tråd med det har vi jaktet en trener som skal prøve å gi oss et løft. Både når det kommer til fysikk og til organisering på banen, legger han til.

Dermed er trenerjakten - som startet tilbake i august - over.

Vært med lenge

Slik Adresseavisen forstår, dukket Hornelands navn opp tidlig i prosessen. Og han har stått høyt på RBKs liste i en lengre periode.

43-åringen skrev under en ny avtale med Haugesund i fjor høst. Men blir – etter det Adresseavisen erfarer – ingen dyrere trener enn hva som har vært vanlig i Rosenborg-målestokk.

Dette kan skyldes en klausul i kontrakten han har med Haugesund.

Sammen med assistent Karl Oskar Emberland kommer Horneland til å være på plass på Brakka senest 1. februar. Det er Koteng som bekrefter datoen, men styrelederen ønsker ikke å kommentere årsaken.

Det er uansett stor grunn til å tro at dette handler om kontrakten Horneland har med Haugesund.

Kjent én måned

Tirsdag 11. desember kunne Adresseavisen avsløre at Horneland hadde vært i møter med RBK-ledelsen.

Onsdag ble det kjent at kun detaljer gjensto, og at Horneland og assistent Emberland kunne bli presentert allerede denne uka.

Nå blir Horneland altså RBKs hovedtrener, etter at Haugesund flere ganger har vært tydelig på at de ønsker treneren videre.

Koteng vil imidlertid ikke være med på at at prosessen har trukket ut.

– Vi føler at dialogen med Haugesund har vært profesjonell hele veien, sier han, som også har fått med seg reaksjonene i omgivelsene etter at Hornelands kandidatur ble kjent.

Mens tidligere Haugesund-kaptein Vegard Skjerve og RBK-spiss Alexander Søderlund har vært positive, har supportegruppa «Kjernen» vært tydelig på at de ser for seg Horneland mer som en assistent enn som en hovedtrener. Dette skyldes blant annet Haugesunds spillestil og erfaring på toppnivå. Haugesund spiller 4-4-2. Skjerve mente på sin side at dette mest skyldes klubbfilosofi, og at Horneland er i stand til å omstille seg. Assistent Emberland er også 4-3-3-mann.

– Hva tenker du om reaksjonene?

– Vi mener dette er et svært godt valg ut fra den filosofien vi har, svarer Koteng – og legger til:

– Så er det mange meninger om fotball hele tida, og det er vi glade for. Det skal det være.

– Flere utenlandske navn som ble linket til RBK underveis i prosessen. Har dere måttet gå noen omveier i trenerjakten?

– Da vi kom til en nettoliste av kandidater, hvor Horneland sto, har det ikke vært noe «øverst» eller «nederst» i våre hoder. Vi har kikket litt ulike veier underveis, analysert situasjonen kontinuerlig, og er meget godt fornøyd med løsningen til slutt, svarer Koteng.

Horneland og Emberland er ikke i Trondheim torsdag. Derfor blir det ingen formell presentasjon av duoen i ettermiddag.