Pappa Alf-Inge Håland bekrefter at Molde har godtatt et bud på stortalentet Erling Braut Håland, og TV 2 skriver at de er på vei til østerrikske Salzburg for å forhandle med Red Bull Salzburg.

– Hvis det gjelder Erling så har jeg ikke så mye mer å si en at han har fått tillatelse til å snakke med andre klubber da de har godtatt et bud, sier Alf-Inge Håland til TV 2.

TV 2 erfarer at overgangssummen kan være mellom 50 og 60 millioner kroner, og Alf-Inge Håland skriver nå at det er opp til sønnen om overgangen blir realisert.

– Opplegget skal være veldig godt sportslig dersom han velger å gå. Red Bull er en av klubbene som er aktuelle ja. Jeg kan ikke si mer nå dessverre, sier Håland til TV 2.

Romsdal Budstikke har vært i kontakt med Molde før kveldens kamp mot Albania. Rbnett snakket med Molde-direktør Øystein Neerland i Albania torsdag. Han sier at han ikke har noen kommentar rundt spillerlogistikken i klubben.

På gårdagens pressekonferanse svarte Molde-trener Ole Gunnar Solskjær på spørsmål om at talentet ikke var med til Albania, hvor laget møter Laçi torsdag kveld.

– Erling Håland har fått noen dager fri etter en hektisk periode med G19-EM og kamper med oss. Christoffer Remmer har slitt litt med en vond legg, mens Etzaz Hussain gjør seg klar for kampen søndag, sa Ole Gunnar Solskjær på onsdagens pressekonferanse Laçi stadion.