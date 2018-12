Bare detaljer gjenstår før Solskjær blir United-trener

fotball

Etter det Rbnett erfarer er det bare detaljer som gjenstår før Ole Gunnar Solskjær blir presentert som ny Manchester United-trener.

Spekulasjonene har rast i engelsk presse etter at de første meldingene om den smått sensasjonelle ansettelsen kom tirsdag formiddag. Kilder forteller til Rbnett at det nå er svært stor sannsynlighet for at Molde-treneren i løpet av kort tid blir offentliggjort som vikar etter José Mourinho.

Partene har vært i samtaler gjennom tirsdagen for å finne en løsning. Solskjær skal ha sagt ja og klubbene skal være enige om rammene for en avtale. Etter det Rbnett erfarer er Solskjær svært nær jobben, men det gjenstår fortsatt noen detaljer før papirene kan undertegnes.

Ifølge engelske medier er Solskjær aktuell som en midlertidig løsning fram til sesongslutt i mai.