Barcelona i harnisk over elendige baneforhold: – En skam

fotball

VALLADOLID-BARCELONA 0–1

Barcelona tok en oppskriftsmessig seier mot Valladolid lørdag kveld, men i etterkant var det baneforholdene som ble diskutert. Gjennom hele kampen ble store gresstuster av det nylagte banedekket revet opp på José Zorilla stadion, og nå varsler La Liga-sjefen konsekvenser.

– Gressmatten på José Zorilla holder ikke minimumkravene til denne ligaen. Vi kommer til å sende en reprimande, og se til at Valladolid tar sitt ansvar i denne saken, skriver Javier Tebas i sosiale medier.

La Liga har også lagt ut en pressemelding som bekrefter at det er åpnet sak.

El estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una COMPETICIÓN como @LaLiga, evidentemente se procede a abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 25, 2018

Ifølge La Liga-ekspert Petter Veland ble gresset lagt ned for fire dager siden. Arbeidet med matten har imidlertid pågått i ukevis. Også Barcelona-spillerne reagerer på den elendige gressmatten.

– Dette var en skam, og spillerne risikerte å bli skadet. Jeg håper de ansvarlige tar tak i dette, sa Barcelona-stopper Gerard Pique.

Lionel Messi tittet ned på gresstustene etter at et frispark fra ham havnet langt over mål. Ivan Rakitic slo oppgitt ut med armene etter at ballen hadde stusset over foten hans i det som vanligvis er en enkel pasning.

Luis Suárez måtte trampe på plass mye gress etter en takling. Og han var ikke alene om det.

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa etter kampen at han ikke hadde sett lignende på en lang stund.

– Vi fryktet at noen ville skade seg, sa Valverde på pressekonferansen etter kampen.

Barcelona vant kampen 1-0 etter mål av Ousmane Dembélé. Begge lag fikk en scoring annullert ved bruk av VAR-dømming. Valladolid trodde de hadde utlignet på overtid, men etter en bildeanalyse vendte dommeren tommelen ned.