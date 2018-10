Bakenga må opereres - er ute av spill i et halvt år

fotball

Som iTromsø allerede antydet sterkt søndag: Mushaga Bakengas akkilles-sene røk i kampen mot Odd i går. Dette bekrefter nå TIL.

– Det viser seg at akillesen til Bakenga har røket, sier manuellterapeut, Einar Hauglid til TILs hjemmeside.

– Han blir operert i morgen på Idrettens Helsesenter, legger han til.

Dette betyr at TIL-spissen er ute av spill i lang tid.

– Det går seks måneder til han kan returnere til full trening igjen, sier Hauglid.

Samme Hauglid har ikke besvart iTromsøs henvendelser.

En nedbrutt Bakenga ønsket ikke å snakke med iTromsø etter kampen i går kveld, men sier dette til TILs hjemmeside i dag:

– Det er ingen tvil om at dette er utrolig trasig. Jeg hadde store planer om å avslutte sesongen på skikkelig vis og dunke inn noen mål. Det er utrolig trist og nesten veldig typisk for meg, for jeg har nå røket akillesen på begge ben i løpet av tre år, sier TIL-spissen, som har scoret to mål på de tre siste kampene.

Nå er han ute av spill i et halvt år.

– Jeg tok det veldig tungt den første halve timen, men så snakket jeg med familien og min nærmeste, og de fikk meg til å innse at det ikke er verdens undergang. Det blir kun det om jeg behandler som det skulle være så ille, men det finnes mange som har det mye verre enn meg. Nå skal jeg dra til mine og familien etter operasjonen, legger han til.