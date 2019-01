Avviser at Solskjærs inntreden har endret United-garderoben

fotball

Siden Ole Gunnar Solskjær tok over som manager for Manchester United har de røde djevlene vunnet fem av fem kamper.

Engelske medier spekulerte i en stor misnøye i United-garderoben på tampen av José Mourinhos regime i klubben, og at stemningen nå er blitt snudd opp ned under Solskjær.

Dette avkrefter Uniteds midtbanespiller, Juan Mata, i et intervju med spanske Marca.

– Ingenting har endret seg i garderoben. Det som utgjør forskjellen (etter at Solskjærs ansettelse) er resultatene, som har hatt en mirakuløs effekt, sier han til avisen.

Mata og resten av United-leiren spiller en tøff bortekamp mot Tottenham på søndag. Før helgens Premier League-runde ligger United seks poeng bak fjerdeplass Chelsea.

Mata sier at hovedmålet for sesongen er å sikre seg en topp fire-plassering.

– Hovedmålet vårt er å klare fjerdeplassen, som vil gi oss Champions League, sier 30-åringen.

Mottok hederspris

Mata, som ikke har spilt på det landslaget siden 2016, snakket også om sitt ønske om å returnere på den internasjonale arenaen for «La Roja».

Spanjolen var på plass på palasset i Madrid for å motta Reina Sofia-prisen. Han fikk prisen for sitt arbeid i sin egen veldedighetsorganisasjon «Common Goal».

🏆 Juan Mata posa con el Premio Reina Sofia. ¡ENHORABUENA! pic.twitter.com/Mdqd7CbhYM — CSD (@deportegob) January 10, 2019

Mata har spilt 14 kamper i Premier League denne sesongen og står med to mål og to assists for Manchester United. Spanjolen har startet tre av fem kamper under Ole Gunnar Solskjærs ledelse i Manchester United.