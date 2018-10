Arsenal ydmyket byrival: Klatret opp på tredjeplass etter praktfull omgang

fotball

Fulham – Arsenal 1–5

En oppvisning i effektiv angrepsfotball ga Arsenal 5-1-seier i London-oppgjøret mot Fulham søndag. Seieren var rødtrøyenes sjette strake i Premier League.

Ikke nok med det: Arsenal har vunnet sine ni siste kamper i alle turneringer, og laget begynner virkelig å sette seg under den nye manageren Unai Emery.

Slapp inn like etter pause

I bortekampen mot Fulham var det på mange måter Alexandre Lacazette som ble Arsenals helt. Franskmannen scoret både 1-0- og 2-1-målet for vertene. Det skal sies at man kunne sette spørsmålstegn ved Fulhams forsvarsspill på den første scoringen og keeperspillet på den andre.

André Schürrle hadde kvittert for Fulham på et viktig tidspunkt, like før pause, men det slo gnister av Arsenal offensivt etter hvilen.

Lacazettes 2–1 kom tre minutter etter pause, mens kampen ble punktert da Aaron Ramsey avsluttet et mønsterangrep halvveis i annen omgang. Héctor Bellerín hælflikket ballen via Henrikh Mkhitaryan til Pierre-Emerick Aubameyang, som så serverte Ramsey. Sistnevnte brukte også hælen til å sette ballen i mål via stolpen.

Hete innbyttere

Både Ramsey og Aubameyang ble byttet inn i annen omgang, og begge skulle tegne seg på scoringslisten. Svakt forsvarsspill av Fulham lot Aubameyang vende opp og sette inn 4–1.

Stefan Johansen fikk spille de siste åtte minuttene for Fulham, men kunne ikke hjelpe vertene så mye. På overtid løp Aubameyang fra Fulham-forsvaret og satte inn sitt andre for kvelden.

Med tre nye poeng klatret Arsenal til en foreløpig 3.-plass på Premier League-tabellen. Fulham ligger like over nedrykksstreken etter åtte runder.

(©NTB)