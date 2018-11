Arne Scheie kaller situasjonen unik: Disse to resultatene i siste serierunde vil gjøre det umulig å skille nedrykkslagene

fotball

I helgen spilles siste serierunde i Eliteserien. Noe er avgjort, men mye står fortsatt på spill, spesielt i bunnen av tabellen.

Sandefjord er allerede nedrykksklare, men hele fem lag kan fortsatt slå følge med dem. Supporterne til Stabæk, Start, Lillestrøm, Strømsgodset og Bodø/Glimt er nok alle litt ekstra nervøse foran den siste runden.

Det er faktisk så jevnt at det kan ende med omspill mellom Lillestrøm og Stabæk.

Med 0–0 i Stabæk-Strømsgodset og 4–3-seier til Kristiansund mot Lillestrøm, vil det stå helt likt mellom Stabæk og LSK, både på poeng og målforskjell. De vil begge ha samme antall seire, uavgjorte og tap. Lagene ligger likt på innbyrdes oppgjør, etter at begge vant hver sin hjemmekamp 3–2 tidligere denne sesongen.

Slik spilles siste serierunde Brann – Odd Rosenborg – Bodø/Glimt Haugesund – Start Lillestrøm – Kristiansund Sandefjord – Molde Stabæk – Strømsgodset Tromsø – Sarpsborg 08 Vålerenga – Ranheim

Dermed kan det bli et omspill der taperen rykker ned eller havner på kvalifiseringsplass. Start-poeng mot Haugesund vil bety at taperen av omspillet rykker rett ned, mens Start-tap vil bety at omspillstaperen må spille kvalifisering for å unngå nedrykk.

– Hvis det skulle skje, er det helt unikt. Jeg har aldri hørt om lignende, sier den tidligere NRK-kommentatoren Arne Scheie, som kommenterte både norsk og internasjonal fotball i mange år.

Et slik omspill vil innebære at lagene møtes over to kamper – hjemme og borte. De vil da spille 28. november og 2. desember, bekrefter NFF på deres nettside. Hvem som får hjemmekamp først, bestemmes ved trekning.

Skjebnekamp mellom Stabæk og Strømsgodset

Det er svært tett i bunnen av tabellen. At Stabæk møter Strømsgodset legger heller ingen demper på dramatikken.

Nedrykkskandidatene ligger an slik før den siste runden:

15. Stabæk med 28 poeng: Har bedre målforskjell enn Start. Vil dermed klare kvalifiseringsplass med uavgjort mot Strømsgodset, dersom Start taper mot Haugesund. Seier for Stabæk og poengtap for både Start og Lillestrøm vil bety sikker plass for Henning Bergs mannskap.

14. Start med 29 poeng: Vil redde plassen med seier, så lenge Lillestrøm eller Strømsgodset avgir poeng. Kan også berge seg med uavgjort, dersom også Stabæk går på poengtap.

13. Lillestrøm med 29 poeng: Redder plassen så lenge de matcher resultatene til lagene bak på tabellen. Klarer seg med tap, så lenge hverken Start eller Stabæk vinner.

12. Strømsgodset med 30 poeng: Skjebnekamp mot Stabæk. Er trygge med uavgjort, så lenge Lillestrøm og Start ikke tar full pott begge to. Med tap mot Start og seier for LSK og Start, går Godset rett ned til 1. divisjon.

11. Bodø/Glimt med 31 poeng: Mye skal gå galt for at de skal rykke ned, men det kan skje. Tap på Lerkendal, kombinert med poeng for Strømsgodset, i tillegg til seier for Lillestrøm og Start vil sende Glimt ned på kvalifiseringsplass.

Arne Scheie tør ikke si noe om hvem han tror går ned, men påpeker at både Start og Bodø/Glimt har bortekamper.

– Det er en sesongavslutning så jevn at jeg ikke kan huske vi har sett tilsvarende tidligere.

Tabellplassering Lag Målforskjell Poeng 11. Bodø/Glimt 34-31 31 12. Strømsgodset 44-46 30 13. Lillestrøm 32-44 29 14. Start 29-51 29 15. Stabæk 35-48 28 16. Sandefjord 34-54 23

Sølvkamp

Rosenborg avgjorde gullkampen med seieren i Kristiansand forrige runde, men Molde og Brann kjemper fortsatt om sølvet.

De to klubbene har 56 (Molde) og 55 (Brann) poeng.

Brann må slå Odd, og håpe at Molde taper poeng borte mot Sandefjord. Uavgjort mot Odd vil ikke være nok til å få sølvet til Bergen, ettersom Molde har mye bedre målforskjell.

Det er ikke bare medaljens valør det står om, forskjellen på andre- og tredjeplass er verdt millioner av kroner.