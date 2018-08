Alt er snudd på hodet for Mark Dempsey: – Han er en helt

fotball

18. mai: Start har tapt de fire siste seriekampene. De har tatt 1 av de siste 27 mulige poengene i Eliteserien. Og denne dagen får klubbledelsen nok: Mark Dempsey får sparken som trener.

Tre måneder er gått. Og forvandlingen kunne knapt vært større for Mark Dempsey. Siden han tok over Kongsvinger i juli, har laget spilt følgende tre kamper:

21. juli: Kongsvinger-Florø 5–1

29. juli: Strømmen-Kongsvinger 2–6

7. august: Kongsvinger-Sandnes Ulf 6–0

Mens irritasjonen begynte å bre seg på Sør Arena tidligere i år, er det nå strålende stemning på Kongsvingers hjemmearena Gjemselund.

– Akkurat nå er Dempsey en helt, forteller Kongsvingers supporterleder Kim Michalsen.

– Noe av det beste jeg har sett på lenge

Da hovedtrener Hans-Erik Eriksen fikk sparken i april, lå Kongsvinger nest sist. Sportssjef Espen Nystuen tok over treneransvaret, og fikk til en moderat bedring i resultatene. Men det som har skjedd etter at Dempsey tok over, har overgått de villeste forventninger.

– Vi har fått en ny klubb. Jeg hadde aldri trodd det skulle skje så mye etter trenerbyttet, sier Michalsen.

Det foreløpige høydepunktet kom tirsdag, da Kongsvinger sendte Sandnes Ulf hjem som slakt med sifrene 6–0.

– Det er noe av det beste jeg har sett fra norsk fotball på lenge, sier Roger Risholt, som følger OBOS-ligaen tett som Eurosport-ekspert.

– Det var fotball på et skyhøyt nivå. Det var ikke bare det at Kongsvinger scoret seks mål mot Sandnes Ulf - det var måten de gjorde det på. Det var kombinasjonsspill, kontringer - det var hele pakken. Det var fantastisk gøy å se på, fortsetter Risholt, som i likhet med Dempsey har en fortid i Start.

Kan rykke opp

Risholt forteller at Kongsvinger lenge har hatt et godt pasningsspill. Han har imidlertid observert at laget har blitt mer gjennombruddshissige under Dempsey.

Risholt har også et godt inntrykk av personen Dempsey.

– For jeg som følger OBOS-ligaen tett, er det fantastisk å få inn Dempsey. Han har en karisma av en annen verden. Han byr på seg selv på treningsfeltet. Han er en attraksjon i norsk fotball, sier Risholt.

Kongsvinger er nå oppe på femteplass på tabellen. Nå spørs det hva medgangsbølgen kan føre til. Supportersjef Michalsen har tro på at Kongsvinger rykker opp.

Risholt tror de i så fall med gjennom play-off. Det er nemlig syv poeng opp til Sogndal, som innehar den siste direkte opprykksplassen.

– Play-off er nok mest aktuelt. Det er to måneder siden de var i bunnstriden, poengterer Risholt.

Etter 6–0-seieren tirsdag minnet Dempsey om at Kongsvinger ikke må ta av.

– Vi vet at det ikke kan fortsette sånn, men la oss nyte det mens vi kan, sa Dempsey til Kongsvingers hjemmeside.