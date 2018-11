Alle hyller stjernene. Denne eksperten skryter også av en annen Molde-spiller.

fotball

I et blogginnlegg på nordicbet.com kårer Jonsson det han mener er eliteseriens ti beste spillere i 2018. Fredrik Aursnes rangeres som nummer sju etter sitt definitive gjennombrudd.

- Det var store forventninger til Aursnes da han signerte for Molde foran 2016-sesongen. Hadde litt startvansker i debutsesongen, og det er først i år den tidligere Hødd-spilleren har fått vist frem hele sitt potensial og sitt fantastiske høyrebein. Sesongen ble kronet med hele 15 målpoeng, og Aursnes har fått sitt definitive gjennombrudd 2018. Som Eirik Hestad er også han drivende god med ballen i beina. Dyktig til å time løp og besitter en fin forståelse for spillet, skriver Jonsson.

Sammenligner Haaland med Lukaku

Erling Haaland er plassert på femteplass etter sine 12 scoringer i serien.

- Haaland har en fysikk som er helt ekstraordinær. Som 18-åring skaper han frykt hos motstanderne. Det er nesten så man drar sammenligninger til en ung Lukaku. Haaland er et monster og en håndfull for samtlige forsvar i Eliteserien. Herlig innstiling og river motstanderforsvarene sønder og sammen. Hadde vært høyere på denne liste om han vært effektivere foran mål. Han brenner fortsatt altfor mange muligheter, men blir han kaldere i boksen har Salzburg sikret seg en spiller med et endeløst potensial, mener eksperten, som er tilknyttet Eurosport og Nordicbet.

– Hestad har et enormt driv med ballen

Eirik Hestad kåres til den tredje beste spilleren i Eliteserien etter 8 mål og 7 målgivende pasninger.

- Han har tidligere slitt litt med sluttproduktet, men der har det løsnet i 2018. Hestad har et enormt driv med ballen, herlig tyngdepunkt og ferdigheter som få andre i Eliteserien. Det kan umulig være langt fra en landslagsplass, og han kan fort være neste Molde-eksport til utlandet. Han har også ferdigheter som gjør at han kan spille seg inn på et lag i en av de større ligaene, skriver Joacim Jonsson.

Her er hele lista: 1) Andre Hansen (Rosenborg). 2) Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg). 3) Eirik Hestad (Molde). 4) Birger Meling (Rosenborg). 5) Erling Braut Haaland (Molde). 6) Mads Reginiussen (Ranheim). 7) Fredrik Aursnes (Molde). 8) Tore Reginiussen (Rosenborg). 9) Vebjørn Hoff (Odd). 10) Fredrik Haugen (Brann).