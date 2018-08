Ajer og Celtic kan møte Röslers Malmö i mesterliga-playoff

fotball

Kristoffer Ajer og Celtic slo ut Rosenborg i andre kvalifiseringsrunde til Mesterligaen.

Dersom skottene makter å slå ut greske AEK Athen i tredje kvalikrunde, kan Malmö FF bli motstander i playoff-runden.

Første kamp i tredje kvalifiseringsrunde spilles denne uken, med returkamper om en uke.

Playoff-runden er det siste hinderet før gruppespillet.

Malmö, som slo ut rumenske Cluj i forrige runde, må først ta seg av ungarske Vidi (tidligere Videoton) dersom oppgjøret skal bli et faktum.

Trekningen ble foretatt i sveitsiske Nyon mandag formiddag og ga følgende resultat:

Røde Stjerne/Spartak Trnava - Salzburg/Shkëndija

Qarabag/BATE Borisov - PSV Eindhoven

Young Boys - Astana/Dinamo Zagreb

Malmö/Vidi - Celtic/AEK Athen

Benfica/Fenerbahce - PAOK/Spartak Moskva

Standard Liège/Ajax - Slavia Praha/Dynamo Kiev

Vinnerne her går altså inn i gruppespillet i Mesterligaen.

Siden tredje kvalifiseringsrunde ikke er spilt ennå, er det fortsatt mange uvisse faktorer foran playoff-runden.

Men skulle Malmö vinne over Vidi og Celtic slå AEK Athen, vil de to lagene møtes på nytt i den avgjørende kvalifiseringsrunden, som de gjorde i 2015.

Den gangen vant Åge Hareides Malmö 4–3 sammenlagt over Ronny Deilas Celtic-lag og kvalifiserte seg for Mesterligaens gruppespill for andre år på rad.

Kampene i Mesterligaens playoff-runde går 21. og 22. august, med returkamper 28. og 29. august.

Trekningen for gruppespillet i årets Mesterliga avholdes 30. august.