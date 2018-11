Åge Hareide har ombestemt seg om Nicklas Bendtner

fotball

I september uttalte Danmarks landslagssjef Åge Hareide at det ville være «utenkelig» å ha en voldsdømt spiller på landslaget.

Etter at Nicklas Bendtner ble dømt til 50 dagers fengsel fredag, kommer imidlertid en kontrabeskjed fra Hareide. Han er ikke lenger like klokkeklar på spørsmål om Bendtners landslagsfremtid.

– Når man har gjort noe voldelig, må man stå til ansvar for det. Så blir man dømt. Deretter kommer man tilbake til samfunnet på vanlig måte igjen. Det er sånn det må være, sier Hareide til Berlingske Tidende.

– Så Bendtner er ikke ferdig på landslaget?

– Nei, nei. Langt ifra. Hvis han er god nok til å spille på landslaget, så kan han komme tilbake. Hvis man er blitt dømt, og man har sonet dommen, så skal man ikke forfølge folk. Det er ikke sånn det fungerer i samfunnet.

– Vår holdning er annerledes enn RBKs

Bendtner anket dommen på stedet. Advokat Anders Németh begrunnet anken med at RBK-spissen ønsker å bli frikjent.

Bendtner hevder nemlig å ha handlet i selvforsvar. I retten fredag dukket det opp flere detaljer om det som skjedde før Bendtner slo taxisjåføren i september. Blant annet kom det frem at taxisjåføren var rasende og fulgte etter Bendtner og kjæresten Philine Roepstorff i bil.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug sier at dommen ikke påvirker Bendtners Rosenborg-fremtid. Spissen kan få spille allerede søndag, når Odd gjester Lerkendal.

Bendtner har ikke spilt for Danmark siden mars. Han ble utelatt fra sommerens VM-tropp på grunn av en skade.

Dersom Danmark skulle spilt i helgen, ville Bendtner uansett vært uaktuell, forklarer fotballdirektør i det danske fotballforbundet DBU Peter Møller.

– Jeg kan forstå at hans norske klubb Rosenborg støtter ham, og at de ikke vil sanksjonere ham. Vår holdning er annerledes. Vi vil gjerne statuere et eksempel. Som landslagsspiller er man et forbilde. Mens han soner straffen sin, og saken ennå ikke er avgjort, kan man selvfølgelig ikke spille på landslaget.