Adegbenro matchvinner: Rosenborg er seriemestere igjen

fotball

Start 0–1 RBK

RBK-trener Rini Coolen stilte sin antatt beste ellever i jakten etter å sikre seriegullet til Trøndelag og RBK allerede mot Start i Kristiansand søndag kveld. Premissene var lagt på forhånd: Med seier ville de sorthvite ta klubbens 26. seriegull, uavhengig av hva Brann skulle finne på borte mot Kristiansund.

Og RBK innfridde på Sørlandet. Samuel Adegbenro headet inn 1–0 i 1. omgang, i det som var kampens eneste scoring. Dermed kan Rosenborg og Trøndelag starte feiringen av nok et seriegull – klubbens fjerde strake.

Men oppgaven på Sørlandet ble – i hvert fall de første 25 minuttene – hakket vanskeligere enn det trønderne så for seg på forhånd.

Start farligst

For etter snaue halvtimen var det Start som hadde de fleste og beste sjansene i kampen. Først rullet hjemmelaget opp et meget bra angrep på venstresiden etter syv minutter, som til slutt endte med at Start-spissen Adeleke Akinyemi headet langt over.

Et par minutter senere var Akinyemi igjen på plass i feltet, og denne gangen ble det langt farligere. Eirik Wichne la inn i boksen fra høyre, før Start-spissen stupte fram og satte hodet på ballen fra 10 meter. Forsøket gikk like utenfor målet til André Hansen.

Men etter 27 minutter viste RBK hvorfor de er Norges beste lag og Start kjemper for å berge plassen.

Effektivt

Etter å ha brukt nesten en halvtime på å finne ut av et godt forsvarende Start-lag og ikke skapt noe som helst, fant RBK veien til nettmaskene – og det på nydelig vis. Venstreback Birger Meling fikk ballen på sin side og la ballen presist inn. I feltet kunne Adegbenro stange RBK i ledelsen, og ikke minst et steg nærmere seriegull.

Et par minutter senere fikk nigerianeren tidenes mulighet til å bli tomålsscorer, men blåste ballen himmelhøyt over mål i feltet. Det kunne vært den berømte spikeren i kista – både for kampen og seriegullet.

Men spikeren i kista angående seriegullet dukket opp et annet sted: Kristiansund gikk opp i 1–0 like før pause mot Brann. Dermed var trofeet allerede godt på vei til Trøndelag når lagene gikk inn til garderoben etter de første 45 minuttene.

Rotete omgang

RBK hadde dog ikke dratt fram champagnen og startet feiringen allerede i pausen.

– Kampen er ikke avgjort. Vi leder 1–0 og det er vi fornøyd, men Start er gode på kontringer. Vi må ha en stødig 2. omgang også, sa RBKs assistenttrener Trond Henriksen til Eurosport i pausen.

2. omgang startet rotete, der begge lag åpnet med flere enkle balltap. Etter hvert fikk hjemmelaget bedre kontroll og presset trønderne bakover i banen. Men Start var ikke presise nok i siste tredjedelen, og dermed hadde RBK fremdeles brukbar kontroll på kampen.

Start-trykk

Nicklas Bendtner hadde spilt en svært anonym rolle i kveldes kamp, men etter 63 minutter fikk han en gyllen mulighet til å punktere oppgjøret. Ballen landet hos dansken etter en duell i feltet, før Bendtner banket til med høyrefoten. Forsøket gikk langt over.

Resten av omgangen var i grunn en ren transportetappe for RBK, utenom et Start-trykk på slutten. Men trønderne klarte å ro i land seieren.

Til stor glede for de tilreisende RBK-supporterne på Sør Arena, som nå kan starte feiringen – sammen med resten av Trøndelag – av et nytt seriegull.