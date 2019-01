20 år etter «The Treble»: Slik gikk det med Solskjærs lagkamerater

fotball

PETER SCHMEICHEL

La opp i 2003 og fikk seg jobb som ekspert i BBC. Ble deretter programleder i dansk TV3s Champions League-sendinger. Var tiltenkt rollen som sportsdirektør i Brøndby da han selv og en investorgruppe la 250 millioner kroner på bordet for å kjøpe klubben i 2008. Men Brøndby aksepterte ikke tilbudet før tidsfristen og investorgruppen trakk seg.

Har de senere år hatt flere programlederjobber: I et dansk quiz-show. I den europeiske versjonen av Discovery Channels Dirty Jobs. Og under siste fotball-VM ledet han The Schmeichel Show på russisk TV, noe han fikk mye kritikk for i danske medier.

Er far til Danmark-keeper Kasper.

GARY NEVILLE

Har vært involvert i flere hotell- og café-prosjekter sammen med blant annet Ryan Giggs etter at han spilte sin siste kamp for United i 2011.

Men det er først og fremst som tydelig ekspert Neville har vært mest synlig de siste årene.

The Treble Et begrep som brukes når et lag vinner den nasjonale serien, den viktigste nasjonale cupen og Champions League. Manchester United gjorde dette i 1999, i det som blir betegnet som klubbens største sesong i historien. * Manchester United vant Premier League med ett poeng ned til tabelltoer Arsenal. * Manchester United vant 2–0 over Newcastle i FA-cupfinalen på Wembley. * Manchester United vant 2–1 over Bayern München i Champions League-finalen.

Han tok "permisjon" fra jobben som ekspert i Sky Sports da spanske Valencia ansatte ham som manager før jul i 2015.

Men Valencia vant kun tre av 16 ligakamper og Neville ble sparket etter drøyt tre måneder i jobben.

Neville var også assisterende landslagssjef for England under Roy Hodgson i fire år.

JAAP STAM

Ble stemt frem som den beste forsvareren i Champions League både i 1999 og 2000. Kom på kant med Sir Alex og forlot klubben i 2001, til tross for at han var en av lagets beste spillere. Ferguson har i ettertid sagt at salget av Stam var ett av de få han angret på.

Etter karrieren har blant annet vært speider for United i Sør-Amerika.

Stam tok trenerkurs og ble assistent i nederlandske Zwolle. Han har vært assistent i Ajax og hatt ansvaret for rekruttlaget i samme klubb.

Var manager for Reading på nivå 2 i England før han fikk sparken etter halvannet år.

I desember overtok han hovedtrenerjobben i Zwolle i nederlandsk Eredivisie.

RONNY JOHNSEN

Forlot Manchester United i 2002 etter seks år i klubben. Spilte for Aston Villa, Newcastle og Vålerenga før han la opp i 2008.

Har tatt trenerutdannelse og fungert som fotballtrener ved Wang Toppidrett i Tønsberg.

For tre år siden ble Johnsen ambassadør for gamleklubben Manchester United. Det innebærer blant annet sponsorarrangementer, supporterarrangementer og veldedighetskamper. Har også hatt ekspertjobb i Canal+ og oppdrag for TV 2.

LEST DENNE? Dette vil Solskjær forbedre før gigantoppgjørene

HENNING BERG

Forlot Manchester United og gjorde comeback i gamleklubben Blackburn året etter "The Treble".

Etter tre år der og én sesong i skotske Rangers, var det slutt.

Den tidligere norske landslagskapteinen tok nesten umiddelbart fatt på trenergjerningen.

Ledet Lyn til bronse i eliteserien i 2005. Etter det trente han Lillestrøm, Blackburn, Legia Warszawa og Videoton.

Berget eliteseriekontrakten som trener for Stabæk i fjor.

Har i perioder vært ekspert for norske TV 2.

Pendler nå mellom Norge og Manchester, der kona Line og hans to yngste sønner bor i familiens leilighet.

DENIS IRWIN

Etter 12 sesonger og 529 kamper, takket den stillfarne venstrebacken for seg i United i 2002.

Iren avsluttet karrieren med to sesonger i Wolverhampton. Populære Irwin opplevde stor jubel da han var tilbake på Old Trafford som Wolves-spiller.

Har etter karrieren blant annet jobbet som programleder og ekspert i Manchester Uniteds offisielle TV-kanal, MUTV.

Irwin er United-ambassadør og representerte klubben under Champions League-trekningen i Nyon i desember.

Har hatt en fast spalte i irske Sunday World newspaper.

Ble i 2016 innlemmet i English Football's Hall of Fame.

ROY KEANE

Har hatt trenerjobber i Sunderland, Ipswich, Aston Villa og det irske landslaget etter at spillerkarrieren var over i 2006. Kontroversielle Keane har også vært brukt som TV-ekspert med jevne mellomrom. Han er ikke kjent for å pakke inn sannheten. Heller ikke om sine TV-kolleger. Keane har sagt at han skrur av lyden for å slippe kommentatorenes vurderinger av kampen.

Hunder er Keanes beste venner. Hvert år deltar han i "The Irish Guide Dogs for the Blind" i Dublin. Han tok det svært tungt da labradoren Triggs døde i 2012.

– Mine hunder visste resultatet i kampen da jeg kom hjem. De kunne lese det på kroppsspråket mitt.

PAUL SCHOLES

La opp som Manchester United-spiller to ganger.

Første gangen våren 2011. Ni måneder senere gjorde Scholes comeback. Etter halvannen sesong ga han seg for godt i en alder av 38 år.

Var en del av Uniteds trenerapparat på førstelaget da kameraten Ryan Giggs ble vikarmanager etter sparkingen av David Moyes våren 2014.

Scholes er medeier i Salford City på femte nivå i England, sammen med Ryan Giggs, Neville-brødrene og Nicky Butt. Er også involvert i eiendomsprosjekter med de gamle lagkameratene.

Scholes var lavmælt, på grensen til mediesky, som spiller. Men har slått seg frem som ekspert i BT Sports. Har fått lovord for sine lidenskapelige og direkte meninger, blant annet da United slet tungt i høst.

Har egen spalte i The Independent.

DWIGHT YORKE

Spissen var en av nøkkelspillerne i Treble-sesongen 1999, men slet med spilletiden på denne siden av tusenårsskiftet og ble solgt til Blackburn i 2002. Yorke forsøkte seg her og der, med blandet hell.

La opp som aktiv spiller i 2010 og startet på trenerutdannelsen. Året etter løp han London Marathon på tre timer og 32 minutter.

Har vært assisterende landslagssjef for Trinidad og Tobago. Lanserte også seg selv som ny Aston Villa-manager for to år siden og mente i sin "søknad" at manglende erfaring ikke var noen ulempe. Men Villa-sjefene ville ikke ha Yorke.

Har figurert som ekspert i Sky ved enkelte anledninger.

De to siste årene har han gjort seg mest bemerket for å bli nektet innreise til USA fordi han hadde et iransk stempel i passet. I desember reddet han seg selv fra konkurs ved å gjøre opp for de 11 millioner kronene han var skyldig.

FIKK DU MED DEG DENNE? «Bring him back home», sa Alex Ferguson. Så la han på

ANDY COLE

"Cole the Goal" ble solgt fra United da Ruud van Nistelrooy ble hentet sommeren 2001. Spilte for åtte engelske klubber før han la opp i 2008.

Var spisstrener i Milton Keynes Dons og Huddersfield, før han i 2010 var tilbake på Uniteds treningsanlegg Carrington. Der jobbet Cole samtidig som han tok trenerutdannelse.

Fikk aldri noen stor trenerkarriere, men sønnen Devante (23) har spilt for Barnsley, Bradford, Fleetwood Town og Wigan.

Cole har eid restauranten "M", vært ambassadør for Manchester United og hatt noen TV-jobber.

Dannet Andy Cole Children's Foundation, men la det ned da pengene ikke alltid nådde frem til aids-smittede barn i Zimbabwe.

Nevøen Alexander var donor da Cole gikk gjennom en nyretransplantasjon i 2017.

DAVID BECKHAM

Var en del av "Class of '92", sammen med Neville-brødrene, Ryan Giggs, Nicky Butt og Paul Scholes. Etter 394 kamper i United kom han på kant med Sir Alex Ferguson i 2003. Beckham spilte fire år i Real Madrid og fem år i LA Galaxy, i tillegg til korte opphold i Milan og PSG.

Etter at han la opp i 2013, har Beckham etablert seg som en av verdens største kjendiser. Fem år etter at han la opp tjener han over 100 millioner kroner årlig på sponsoravtaler. Ifølge London School of Economics har David og kona Victoria, som har slått seg stort opp i motebransjen, en formue på rundt seks milliarder kroner. David Beckhams største prosjekt nå er å bygge opp et MLS-lag i Miami. Målet er at laget skal spille i den nordamerikanske ligaen i 2020.

RYAN GIGGS

Tok over som midlertidig manager i United da David Moyes ble sparket våren 2014. Giggs la opp som spiller og ledet United i fire kamper fra benken. Den tidligere kantspilleren var assistent de to påfølgende årene under Louis van Gaal.

Giggs har også jobbet med medier, blant annet for norske TV 2.

Waliseren er hyllet for sin enorme fotballkarriere, men er også blitt beskyldt for å ødelegge sin familie.

– Det stolteste øyeblikket i mitt liv, sa Giggs da han ble presentert som landslagssjef for Wales i januar 2018.

– Jeg burde vært den stolteste faren i verden, men jeg skammer meg over ham. Jeg klarer ikke engang å si navnet hans, sa pappa Danny og siktet til at den påtroppende walisiske landslagssjefen hadde hatt et langvarig forhold med kona til sin yngre bror Rhodri.

NICKY BUTT

Etter 12 år på A-laget spilte Butt sin siste kamp for United i 2004. Spilte i Newcastle til 2010 (på lån til Birmingham 2007) og avsluttet karrieren for laget South China.

I 2012 returnerte den tidligere midtbanespilleren til Manchester United, der han ble trener for reservelaget. I en kort periode var han en av assistentene til vikarmanager Ryan Giggs.

I dag er Butt toppsjef i klubbens akademi.

Er sammen med de tidligere lagkameratene Ryan Giggs, Paul Scholes og Neville-brødrene medeier i Salford City på nivå 5 i England.

PHIL NEVILLE

Etter 11 år takket han for seg på Old Trafford i 2005. Men karrieren var langt fra over for lillebror Neville.

Han spilte åtte sesonger for Everton og ga seg som aktiv fotballspiller i 2013.

De siste årene av aktiv karriere tok han også trenerutdannelse.

Tilbake på Old Trafford som assistent for klubbens nye manager David Moyes sommeren 2013.

Var assistent for storebror Gary i Valencia i 2015/16, men det spanske eventyret var over etter drøyt tre måneder.

I januar i fjor ble Phil Neville ansatt som landslagssjef for Englands damelag.

TEDDY SHERINGHAM

Dro tilbake til gamleklubben Tottenham i 2001 etter fire eventyrlige sesonger i Manchester United.

Var innom Portsmouth før han endte i West Ham, der han andre juledag i 2006 ble tidenes eldste målscorer i Premier League. Sheringham var 40 år og 268 dager da han scoret mot Portsmouth.

Etter karriereslutt har Sheringham reist verden rundt og spilt poker.

Har også vært angrepstrener i West Ham, samt to relativt korte hovedtrenerjobber for Stevenage (fjerde nivå England) og ATK (indisk Superliga).