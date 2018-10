Sjekk det gullgliset – 45 minutter fotballfest sendte RBK til himmels

fotball

BRANN-ROSENBORG 1–2:

En fest av en førsteomgang, med scoringer fra nettopp Adegbenro og Mike Jensen holdt til seier, og på jubelen etterpå var det helt tydelig hva det betydde.

For med 2-1-seieren over Brann i Bergen søndag kveld er Rosenborg på full fart retning seriegull nummer fire på rappen.

Seieren betyr at RBK har fem poengs klaring til sølvplasserte bergensere – og det skal godt gjøres å miste det forspranget på de tre siste serierundene.

Da får det bare være at de første 45 minuttene ble fulgt opp av 45 minutter med gjennomgående Brann-press. For nå brygger det opp til ny gullfest på Lerkendal.

Frossen matte

Brann stadion var på kokepunktet allerede før kampstart. Billettene var revet bort for lengst, og rammene på tribunen var en gullkamp verdig.

Men på gressmatten var historien en helt annen. Nattefrosten i Bergen natt til søndag kom overraskende Brann, som ikke klarte å holde frosten borte fra spilleunderlaget.

Spesielt den ene siden av banen var hard, og Nicklas Bendtner ytret sin misnøye overfor Eurosport før kampstart, og Pål André Helland var vel så tydelig i pausen.

– Jeg kunne likeså godt ha spilt med skøyter utpå der, sa han i et intervju med Eurosport.

Eksploderte

Åpningsminuttene var jevne, men det skulle ikke vare lenge.

Før kvarteret var spilt kunne hele Trondheim juble. Ikke bare én, men to ganger. En stor Nicklas Bendtner-sjanse ble reddet til corner, men det var bare en bitte liten forsmak på det som skulle komme.

For corneren landet til slutt i føttene på Samuel Adegbenro, som fra god posisjon midt i feltet satte ballen i kassen til 1–0 for Rosenborg.

Like etter smalt det på ny. Rosenborg kontret på hjemmelaget, og Bendtner fant Mike Jensen med et gjennomspill. Kapteinen lirket ballen mellom føttene på keeper Markus Pettersen. Pål André Helland fulgte opp og dunket ballen i nettet – men tv-bildene var uklare på om hele ballen var over streken før vingen avsluttet.

Uansett sto det plutselig 2–0 til Rini Coolens lag, og det bergenske gullhåpet hadde fått seg en real nesestyver.

Birger Meling fikk en enorm mulighet til å sette inn kampens tredje før 25 minutter var spilt, men Pettersen fikk parert til corner.

Best i alt

Rosenborg spilte med en tenning og en glød det er lenge siden laget har vist, og det er kanskje ikke tilfeldig at det skjedde på samme tid som trener Coolen hadde nær samtlige spillere tilgjengelig etter store skade- og sykdomsproblemer den siste tiden.

Taklingene var tøffe, intensiteten i kampen høy, og det var stort sett Rosenborg som gikk seirende ut av de viktigste duellene i den første omgangen.

De virket fast bestemt på at rekken med kamper uten seier skulle stoppe på fem.

Brann skapte få farligheter før hvilen, men like før pause kunne RBK likevel fått en i fleisen. Tore Reginiussens stuss mot eget nett ble imidlertid enkelt plukket av André Hansen.

Dårligst i alt

Rett etter pause ble det imidlertid kamp igjen. Brann fikk frispark på venstresiden, og Daouda Bamba forlenget innlegget bak i feltet. Der sto Deyver Vega, som satte ballen i motsatt hjørne – uten at Hansen var nær ved å stoppe avslutningen.

Og få minutter senere var Hansen nære ved å forære Brann scoring nummer to. Han sleivet fullstendig på et tilbakespill fra Birger Meling, og plutselig fikk Bamba muligheten alene med Rosenborgs sisteskanse.

Hansen rettet imidlertid opp sin egen feil og reddet strålende.

Men der Rosenborg hadde styrt absolutt alt før hvilen, var det Brann som var klart best i åpningskvarteret etter.

Coolens lag maktet ikke holde oppe intensiteten i spillet, og det var hjemmelaget som skapte det som var av farligheter. Det ble imidlertid færre og færre store sjanser etter hvert som omgangen skred frem, og RBK begynte etter hvert å få ok kontroll - selv om hjemmelaget hele tiden holdt et slags trykk oppe.

Brann-trener Lars Arne Nilsen kastet innpå Azar Karadas i den desperate jakten på utligning på tampen. Det lyktes ikke.

Det endte 2–1 til Rosenborg, og nå ser det meget lyst ut for en ny gullfest på Lerkendal.