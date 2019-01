– Normann ferdig i Premier League-klubb

fotball

Mathias Normanns tid i Premier League skal være over. Det melder TV 2.

Ifølge kanalen har 22-åringen fra Lofoten allerede sagt farvel til lagkameratene og neste stoppested er FC Rostov i den russiske toppdivisjonen. Det er forventet at overgangen blir bekreftet i løpet av kort tid.

FC Rostov spilte i Champions League så sent som for to år siden, da de kom på tredjeplass i gruppe med Bayern München, Atlético Madrid og PSV. De siste årene har imidlertid blitt tøffere for storklubben, som kom på 11.-plass i ligaen i fjor. I år ligger de foreløpig på 7.-plass etter 17 spilte kamper.

Brighton hentet Normann fra Bodø/Glimt i 2017, men midtbanespilleren ble lånt ut til Molde samme sommer og var der i ett år. Denne sesongen har Normann spilt elleve ligakamper for reservelaget. Han har ikke fått spilletid i Premier League.

I Rostov gjenforenes han med sin tidligere Molde-lagkamerat Björn Bergmann Sigurdarson. Klubben har også eliteseriekjenningene Vidar Örn Kjartansson (fortid i Vålerenga) og Sverrir Ingi Ingason (Viking) i stallen.