– Molde fikk avslått bud på stortalent

fotball

MOLDE: Molde skal ha fått avslått flere bud på eliteserietalentet Ola Brynhildsen rett før jul. Det skriver VG.

Ifølge avisa var det siste budet på nesten 3,5 millioner kroner.

– Jeg velger å forholde meg til kontrakten jeg har som sier at jeg er Stabæk-spiller ut juni 2020, så lar jeg faren min ta seg av henvendelser og prat med styret, sier 19-åringen til avisa og bekrefter at han kjenner til at det er interesse.

Ledelsen i Molde Fotballklubb kommenterer ikke spekulasjoner rundt spilleroverganger.

Brynhildsen var med det norske G19-landslaget som spilte EM i sommer, blant annet med Leo Østigård, Erling Braut Haaland og Tobias Svendsen. Den talentfulle angriperen scoret fire mål på ti starter og 13 innhopp sist sesong i Eliteserien.

MFK har den siste tiden blitt linket til flere eliteserieprofiler, blant andre Eirik Ulland Andersen og Gjermund Åsen.