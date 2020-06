fotball

Andrine Hegerberg har oppnådd stor suksess i fotballkarrieren, men kan ikke skimte med samme meritter som søsteren.

I et stort intervju med den britiske storavisen The Guardian, forteller 26-åringen om hvordan det er å være søsteren til Ada Hegerberg, som i 2018 mottok gullballen som verdens beste kvinnelige fotballspiller.

– Hvis jeg er bedre på trening enn henne, pleier jeg å si: Jeg er bedre enn gullballvinneren. Jeg er ikke misunnelig. Jeg bruker det som motivasjon, forteller hun.

Videre i intervjuet minner Andrine Hegerberg om at hun aldri har tapt en kamp mot søsteren.

– Jeg har i det minste noe, spøker hun.

Spiller for favorittlaget

Hun mener det tette forholdet til søsteren er noe av grunnen til at hun har fått en suksessrik karriere.

Nå spiller Andrine Hegerberg i Roma. Før hun kom til den italienske klubben, spilte hun for storlag som Paris Saint-Germain og Birmingham.

Da hun i 2019 signerte for hovedstadsklubben, gikk en barndomsdrøm i oppfyllelse.

– Det er ganske spesielt. Det har alltid vært Roma da jeg vokste opp. Det er en klisjé, men det er en drøm som kom i oppfyllelse, sier hun.

På sosiale medier har Andrine Hegerberg publisert et bilde der hun som ung har på en Roma-trøye. Helten var naturligvis Fransesco Totti som spilte for klubben i 25 år mellom 1992 og 2017.

– Det var mye Serie A på TV. Jeg så Totti, selvfølgelig. Vi var også i Roma på ferie og dro til Roma-butikken. Da var det gjort. Jeg hadde 4–5 drakter. Jeg elsker dem virkelig, forteller hun.

Vil tilbake på landslaget

Nylig skrev NRK at Andrine Hegerberg ønsker seg tilbake på landslaget.

I fjor havnet hun utenfor landslaget og var ikke en del av den norske VM-troppen. Hun har uttalt at hun håper å kunne bidra under EM i 2022.

– Det er et mål jeg har for å motivere meg i treningshverdagen. Det er et hårete mål jeg har lyst til å nå, og som pirrer meg veldig, sa hun til NRK.

I fjor uttalte hun at hun hadde gitt opp å spille på landslaget, men nå har ting endret seg. I februar møtte hun landslagssjef Martin Sjögren for en prat om fremtiden.

Ada Hegerberg har tidligere takket nei til landslagspill.