Før skjebnekampene kom Norges stjerne med en lidenskapelig appell

fotball

VALLE: Det skjedde i det stille, det var nesten så ikke trenere og lagvenninner fikk det med seg. Mens resten av spillerne fortsatte oppvarmingen med å slå korte og raske pasninger i små firkanter, tuslet Caroline Graham Hansen mandag formiddag av kunstgresset på Intility Arena.

Hun vekslet noen ord med fysioterapeut Margareta Endresen, før hun fortsatte inn i garderoben med lege Jorid Degerstrøm i hælene. Etterpå gikk legen ut på banen til trener Martin Sjögren og hvisket ham noen ord i øret.

– Det er kneet, men det går bra. Hun er klar i morgen.

Hansen ble værende i garderoben og ville ikke snakke med journalistene om det som ifølge trener Sjögren ikke er en skade, bare «en kjenning».

Skader har 23-åringen hatt mer enn nok av i sin allerede ganske lange karriere på toppnivå. Det var et trøblete kne som stjal verdensmesterskapet i 2015 fra henne. Nå er hun en seier mot Nederland unna å få oppleve et VM for aller første gang.

– VM-lysten er jo høyst til stede, underdrev hun til Aftenposten etter søndagens trening.

Da smilte både solen og fotballivet til Hansen, som på en måte følte at hun var med for tre år siden. Helsen tvang henne imidlertid til å kansellere flybilletten til Canada. Det blir jo ikke det samme. Derfor hadde en Frankrike-tur neste sommer betydd så enormt mye for en av de aller beste spillerne kvinnelandslaget noen gang har sett.

Slik kommer Norge til VM Vinneren av Norge-Nederland blir gruppevinner og går rett til VM i Frankrike. De fire beste toerne i de syv kvalifiseringsgruppene skal spille play off om den siste VM-plassen fra Europa. Ender kampen mot Nederland uavgjort, er Norge sikret play off-plass. Taper Norge, er de avhengig av at enten Island avgir poeng mot Tsjekkia eller at Belgia gjør det samme mot Italia for å være en av de fire beste toerne. Toertabellen: (Lag-poeng-målforskjell) Danmark 12p (+11) Skottland 12p (+9) Norge 12p (+8) Wales 11p (+2) Island 10p (+3) Belgia 10p (+2) Østerrike 7p (+1) (Wales har spilt alle sine kamper)

En appell om patriotisme

Spille for Norge!

Min største glede!

Min største ære!

Min største kjærlighet!

Slik startet en liten, poetisk tekst Wolfsburg-profilen la ut på sosiale medier fredag morgen. Norge måtte vinne mot Slovakia samme kveld for å kunne kjempe om gruppeseieren med Nederland tirsdag kveld.

Hansen svarte med å være helt sentral i alle Norges fire mål og nest sist på ballen på de tre siste.

Ordene var en appell til hennes digitale følgere. Hun ville fortelle om patriotismen hun har for Norge.

– Det er bare det at jeg er veldig stolt av å spille for Norge. Det betyr så mye å gjøre dette sammen, for landet mitt, forklarer hun.

Har vokst på motgangen

Gleden av å få bære flagget,

I medgang,

I motgang,

Det har vært mye av begge deler i karrieren som skjøt fart da hun var 16 år. Fra toppene med EM-sølv i 2013 og en rekke triumfer for Stabæk og Wolfsburg, til skader som også har ødelagt halvannen Champions League-finale.

Sist i Kiev i mai, da hun ble sittende på benken i annen omgang med en ispose på låret. De 45 minuttene Hansen fikk på banen var hun en skygge av seg selv. Smertene hemmet henne. Skaden fikk hun i en kamp uken i forveien.

I intervjusonen var øynene røde og tårer rant nedover kinnene.

Trener Sjögren mener nøkkelspilleren har taklet motgangen på en måte som gjør at hun nå er mer voksen som person.

Kaptein Maren Mjelde sier playmakeren har utviklet seg mye utenfor banen og er blitt en lederskikkelse som går foran.

Caroline Graham Hansen Født: 18.2.1995 Høyde: 178 cm Klubber: Lyn, Stabæk, Tyresö, Wolfsburg Landskamper/-mål: 60/21 Meritter: Seriemester med Stabæk i 2010 og 2013. Cupmester i 2011, 2012 og 2013. Seriemester med Wolfsburg i 2017 og 2018. Cupmester i 2015, 2016, 2017 og 2018. EM-sølv med Norge i 2013.

Sangen som gir gåsehud

Til den dagen jeg ikke lenger kan bidra!

Til den dagen kommer,

Ja, vi elsker!

Sammen er vi Norge!

Det er ikke så ofte kvinnelandslaget spiller foran tusenvis av tilskuere i Norge, men det er nettopp under Richard Nordråks 155 år gamle melodi merker Hansen kjenner hvor viktig støtten fra tribunen er.

– Når du hører folk synger sammen med deg på Ja, vi elsker. Det gir gåsehud og er en enorm motivasjon, sier hun før tirsdagens kamp.

Selv føler ikke Hansen at Slovakia-kampen fredag var en av hennes beste i landslagsdrakten. Som den første tellende kampen etter sommerferien var det likevel bra og ga en god følelse.

Guro Reiten mener lagvenninnen nesten kan drible et helt lag på egen hånd.

– Hvis hun er alene ute på siden, med ikke så mange rundt seg, da er det nesten bare å la henne få gjøre det hun skal alene, sier LSK-spilleren som virkelig har skaffet seg et navn med prestasjonene sine det siste året.

Fungerer de to godt sammen blir sjansen for nok et norsk VM-sluttspill betydelig styrket. Siden starten i Kina for 27 år siden har rødt, hvitt og blått vært med hver eneste gang.

Nå vil Hansen oppleve det samme som alle forgjengerne i drakten hun setter så høyt.

– Vi får bare gå ut og kline til. Det som skjer det skjer. Vi må sørge for at vi har gjort vårt aller beste.