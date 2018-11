- Wadji og Svendsen kan spille mot Molde

fotball

I et intervju med Romsdals Budstikke før helga sa Tobias Svendsen at han og Wadji hadde fått beskjed om at de ikke var aktuelle mot Molde. Årsaken skal være en muntlig avtale mellom klubbene da de to spillerne ble leid ut til Haugesund.

Ingen kommentar fra Haugesund

Haugesund-ledelsen hevdet dette var et krav fra Molde Fotballklubb, noe som ble avvist av direktør Øystein Neerland som hevdet Haugesund står fritt til å disponere spillerne. Etter at Norges Fotballforbund ba klubbene om en redegjørelse ser det nå ut til at begge er med i troppen søndag.

Ifølge Haugesunds Avis (krever innlogging) er det avklart at Wadji og Svendsen er klarert for spill på Aker stadion. Wadji er trolig med fra start, ifølge avisen. Det vil ikke daglig leder Eirik Opedal bekrefte.

– Dere får vente og se når troppen er offentliggjort, sier han til Haugesunds Avis.

NFF truet med poengtrekk

Ifølge avisen ble uenigheten løst etter at NFF lørdag slo fast at begge klubbene risikerte å bli fratatt poeng dersom de gjennomførte det som kan være en ulovlig avtale etter forbundets regelverk.

Molde og Haugesund spiller om tredjeplassen på tabellen, som gir kvalifisering til Europa League neste år. Molde ligger tre poeng foran og har elleve plussmål å gå på i protokollen. I praksis kan hjemmelaget dermed sikre bronsemedaljen også med uavgjort søndag.