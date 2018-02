Verste på 19 år

24. februar kl 17:01 av Daniel Røed-Johansen

Calle Halfvarsson. FOTO: NTB scanpix

Seks øvelser. Null gull. Null sølv. Null bronse. Det er statistikken som skriker mot de svenske langrennsherrene.

For første gang siden Ramsau-VM 1999 reiser det svenske langrennslandslaget for herrer hjem fra et mesterskap uten en eneste medalje. Det er 19 år siden. I OL-sammenheng må vi tilbake til Lillehammer i 1994. En fjerdeplass på lagsprinten var det nærmeste svenskene kom denne gangen.

- Vi kom hit med en målsetting om å ta medaljer, så det er klart at det er en skuffelse, medgir landslagssjef Rikard Grip.

Spesielt stafetten, der det bare ble en femteplass, var en stor nedtur. Den ble omtalt som en «fiasko» i svenske medier.

Svenskene håpet at Calle Halfvarsson kunne sikre medalje på den avsluttende femmila, men han måtte bryte.

- Det har vært et begredelig mesterskap for min del. Jeg har brutt på to distanser. Det er vel egentlig en katastrofe, sier Halfvarsson.

Nå kan vel idrettsprestasjoner aldri være en katastrofe, men det er ingen tvil om at svenskene er misfornøyde med OL-fangsten.

På damesiden har det imidlertid gått bedre. Charlotte Kalla og Stina Nilsson sikret hvert sitt gull, og det ble sølv på begge stafettene.