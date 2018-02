Sliter med å forstå trenerens forklaring

FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

Det kom som en stor overraskelse da Hans Christer Holund ble vraket fra stafettlaget forrige helg. Didrik Tønseth hadde ikke gått noen OL-distanser, mens Holund hadde gått inn til bronse på skiathlon og sjetteplass på 15 kilometeren. Likevel ble Tønseth valgt til den første etappen.

Norge vant gull, men Tønseth tapte tid på sin etappe.

- Vi har hørt på magefølelsen, forklarte trener Tor Arne Hetland.

Holund kjøper ikke den forklaringen.

- Det er ikke så veldig lett å forstå magefølelse. Det kan bety mye, sier Holund til NRK.

Han etterlyser tydeligere uttakskriterier.

– Det er naturlig at vi prater litt om det, slik at vi alle er enige om kriteriene for uttak før mesterskap, sier Holund,, som ble nummer seks på femmila.