Humoristisk forklaring på Norges braksuksess

i dag kl 09:01 av Daniel Røed-Johansen

FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

I Sør-Korea spilles den norske nasjonalsangen igjen og igjen og igjen, og i utlandet sperres øyne opp 🥇

Kanskje begynner noen å bli litt lei av at norske medier alltid skal slenge seg på utenlandske skriverier om den norske OL-suksessen, tilsynelatende sultefôret på internasjonal anerkjennelse 🤔 Men vi tåler litt til. Bare litt.

- OL nærmer seg slutten, og det rikeste, hviteste landet i verden vinner. Dette høres logisk ut, bortsett fra at det er snakk om Norge, et land med 5 millioner innbyggere som ellers ikke er kjent for strålende idrettsprestasjoner.

Slik begynner spalten til forfatteren og skribenten Michael Booth, publisert på nettsidene til den amerikanske medieorganisasjonen Politico.

Briten, som bor i Danmark, fikk i 2014 oppmerksomhet for en bok om de skandinaviske landene. I forbindelse med boklanseringen skrev han en spissformulert kronikk i The Guardian. I ettertid kunne han fortelle om aggressive tilbakemeldinger fra nordmenn.

Nå har altså OL fått han til å skrive en ny spissformulert spalte om nordmenn. Der kommer han med en freidig forklaring på den norske suksessen:

- Hva er hemmeligheten bak Norges suksess? Kynikere vil kanskje poengtere at nordmenn ikke jobber særlig mye, og at de har verdens største velferdsfond. Hva annet skal de bruke tiden på enn å gå rundt i sirkler på isen eller stoppe opp for å skyte på ting mens de går på ski?

Videre trekker Booth frem at Norge har satset stort på idrettene der medaljeforutsetningene er gode. I tillegg peker han på nordmenns forhold til naturen og at vi er «født med skibukser».

- Når nordmenn ankommer kontoret mandag morgen, forteller de stolt om hvor mange fjell de har erobret eller hvor mange fjorder de har passert med kajakk, skriver han humoristisk, før han fastslår:

- Det lykkeligste folket i verden ler sist.