Kan Norge ryste Sverige igjen?

FOTO: TT / NTB scanpix

Under stafetten lørdag ble Marit Bjørgen for sterk for Stina Nilsson. I dag er det duket for en ny gullduell mellom Norge og Sverige.

Det handler om lagsprint. Men før vi får se Charlotte Kalla vs. Marit Bjørgen og Stina Nilsson vs. Maiken Caspersen Falla, må vi følge med på semifinalene.

Slik er tidsplanen for herrene og damenes lagsprintkonkurranse:

9.00: Første semifinale kvinner

9.25: Andre semifinale kvinner

9.50: Første semifinale herrer

10.15: Andre semifinale herrer

11.00: Finale kvinner

11.30: Finale herrer

Som alltid: Følg konkurransen minutt for minutt øverst på denne siden.