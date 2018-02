Skulle møte Norge - avga positiv dopingprøve

FOTO: NTB scanpix

Den slovenske landslagsspilleren Ziga Jeglic skulle egentlig spilt mot Norge i skjebnekampen i ishockey denne morgenen. Nå har han imidlertid avgitt en positiv dopingprøve.

- Utøveren har akseptert at han har brutt dopingreglementet. Derfor er han suspendert fra å konkurrere videre i OL. Han vil forlate utøverlandsbyen i løpet av 24 timer, heter det i en uttalelse fra Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Jeglic scoret det avgjørende straffeslaget mot Slovakia på lørdag. Det var i forbindelse med den kampen at den positive prøven ble avlagt.

Han testet positivt for stoffet fenoterol. I en uttalelse sier Jeglic at den positive prøven skyldes astmamedisin. Han sier videre at han glemte å søke om medisinsk fritak for å bruke medisinen.

Dermed har OL i Pyeongchang fått sin tredje dopingsak. En av dem handler om curlingspiller Aleksandr Krusjelnitskij, som var med på å slå Norge i bronsefinalen forrige uke. Den saken kan du lese mer om her.

OLs første dopingsak var mot den japanske kortbaneløperen Kei Saito.