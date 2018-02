Finsk raseri etter stafetten: - Veldig ille

Norge kunne juble etter lørdagens kvinnestafett. Like god stemning var det ikke i Finland.

Finnene hadde tatt medalje i seks av de siste syv mesterskapsstafettene. Så endte det med fjerdeplass i Pyeongchang-OL.

Raseriet ble i stor grad rettet mot Riita-Liisa Roponen.. Den 39-årige veteranen tapte ett minutt til Ragnhild Haga - på fem kilometer. Nå tar legenden Marja-Liisa Kirvesniemi - som tok syv OL-medaljer i sin aktive karrière - et oppgjør med den knallharde kritikken mot Roponen.

- Det føles veldig ille. Den menneskelige faktoren glemmes helt, sier Kirvesniemi til YLE.

Roponen selv svarte også på kritikken lørdag.

- Det er helt unødvendig å forsøke å påsta at det er min feil at vi ble nummer fire. Jeg gikk ut med et utgangspunkt der jeg ikke kunne gjøre noe annet. Det var ikke et ideelt utgangspunkt, sa Roponen ifølge YLE.

Finland lå ti sekunder bak teten da Roponen fikk klappet på skulderen fra Kerttu Niskanen. Etter Roponens etappe gikk Krista Pärmäkoski ut rundt 40 sekunder bak tredjeplasserte Norge.