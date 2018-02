Fyrer løs mot OL-byen

FOTO: Rune Petter Ness

Jørgen Graabak ble tatt av vinden og fikk OL-konkurransen ødelagt etter hopprennet. Etterpå var han mildt sagt irritert.

- Det er synd i et OL at det virker som at alle grener blir påvirket av været, og det er ikke noen overraskelse. Vi visste det da vi kom hit, og var forberedte på det, men det er synd når du ser at snowboarderne får for lite fart i motvinden, utfor og slalåm blir utsatt, i langrenn er det mye vind, i hoppbakken er det mye vind. I Pyeongchang kan du ha OL i bob og isdans, melder Graabak.

