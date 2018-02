Gladmelding for norsk gullhåp

FOTO: BILDBYRÅN

Kombinertløper Jan Schmids OL-inngang har vært preget av sykdom. Siden torsdag har det norske gullhåpet vært isolert fra resten av laget. Det er det imidlertid slutt på nå.

Landslagssjef Kristian Hammer fortalte under en pressekonferanse mandag at trønderen er friskmeldt og at han flytter inn i OL-leiren igjen i løpet av dagen, ifølge NTB.

Til tross for gladmeldingen er det fortsatt ikke helt sikkert at Schmid går onsdagens renn.

– Han trente to økter søndag, og vi kommer til å se an progresjonen i de to øktene i dag, før vi tar en den endelige avgjørelsen på om han går eller ikke, sier Hammer.