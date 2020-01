Ustoppelige Sagosen herjet for Norge: – Jeg har drømt om dette lenge

ballsport

Norge fikk en drømmestart på EM i Trondheim. Sander Sagosen banket inn 12 mål da Norge vant med seks.

Norge – Bosnia-Hercegovina 32–26

TRONDHEIM: Over 8.000 med kubjeller, vikinghjelmer og norske drakter reiste seg og trampeklappet for Norges nummer fem, som løftet begge hendene over hodet og vinket ivrig til alle sine medtrøndere før han fikk prisen som banens beste spiller.

Over anlegget runget gitarriffet som varslet at Åge Aleksandersen skulle synge om hvor viktig det er å levva livet. Det var trønderfest, det var norsk EM-fest, og Sagosen viste ved første anledning at han mener alvor med alt pratet om at Norge nå skal ta gull.

Norge – Bosnia-Hercegovina 32-26 (17-12) Trondheim Spektrum 8232 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Tom Kåre Nikolaisen, Sander Sagosen 12, Petter Øverby 5, Magnus Jøndal 2, Kristian Bjørnsen 1, Magnus Gullerud 2, Gøran S. Johannessen 3, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen 2, Harald Reinkind, Kevin Gulliksen 1, Alexander Blonz 1, Magnus Abelvik Rød 2. Toppscorer Bosnia-Hercegovina: Nikola Prce 7. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Bosnia-Hercegovina 6 x 2 min. Dommere: Robert Schulze/Tobias Tönnies, Tyskland. Norge møter Frankrike søndag og Portugal tirsdag.

For en gangs skyld er det bare å glemme Petter Northug, Odd Reitan og Åge selv for den saks skyld, eller Olav Tryggvason der krigerkongen og nasjonsbyggeren står og poserer 18 meter over brosteinene på torvet midt i byen.

Denne fredagskvelden var det Sagosen som var kongen av Trondheim.

Det var klart allerede fra det øyeblikket dommeren blåste kampen i gang, nå skulle 24-åringen vise hjembyen hva han er laget av. Han ville vise hvilken verdensklassespiller de har fostret opp.

– Det var sykt, det var rått. Det var en drøm å få spille i en kulisse som dette. Jeg har drømt om dette i lang tid og hatt mange tanker for hvordan det skulle gå. At det gikk så bra var deilig, sa en lykkelig Sagosen etter kampen.

Kan slå ut Frankrike

Norge-trener Christian Berge var ikke overrasket over at Sagosen herjet.

– Sander var veldig god, det sa jeg før kampen at han kom til å være, sa Berge, og la til:

– Det er ikke noe eksepsjonelt for Sander dette, skjønner dere. Jeg har sett så mange kamper av ham, det er dette nivået han har vært på ganske lenge. På PSG (klubblaget) ligger han på dette i målgivende pasninger og mål, sa Berge.

Det var forventet at Norge skulle slå bosnierne, men tidligere på kvelden hadde Portugal feid de franske storfavorittene av banen og sørget for en sjokkstart på gruppen.

Det betyr at Norge kan sende franskmennene ut av mesterskapet allerede søndag kveld. Da vil i tilfelle en av de sterkeste konkurrentene til EM-medaljene allerede være ute.

Men det er om to dager. Denne fredagskvelden fortjener all den omtalen den kan få.

For Sagosen spilte ut hele sitt imponerende repertoar. Det var innspill til strek, som så godt som ingen andre i verden gjør etter ham. Det var langskudd tunge som stein, og det var en herlig arrogant lobb på et straffekast tidlig i kampen.

Ikke lenge etterpå ble han revet ned og skaffet Norge straffe, og da en bosnisk forsvarer gikk opp i Sagosens ansikt og yppet seg, sto bakspilleren støtt som fjell og sendte noen trønderske gloser i retur.

– Han er helt vanvittig god. Det er bare han og Rasmus Lauge som gjør dette i verden, sa en mektig imponert Kristian Kjelling etter en uvirkelig Sagosen-pasning til strekspiller Petter Øverby.

I Trondheim Spektrum var det ingen som var uenige i vurderingen fra den gamle landslagsstjernen.

Like før pause måtte dommerne ut på sidelinjen for å se om ballen hadde vært over streken. Det konkluderte de med at den hadde. Dermed gikk Sagosen i garderoben for en pust i bakken med syv mål på samvittigheten, og en stor del av æren for at Norge ledet 17–12 over bosnierne.

En bosnisk veteran

Da hadde gjestene fra Balkan yppet seg tidlig i kampen. 39-åringen Nikola Prce er blant EMs eldste spillere, men det hindret ikke venstrebacken på 201 centimeter fra å skape ordentlige problemer for det norske forsvaret.

Han ville ikke være dårligere enn Sagosen og satte seks før pause. Problemet var at han ikke fikk noen i den andre omgangen.

Det var imidlertid han og målvakt Benjamin Buric som lenge bar laget. Flensburg-målvakten vant den interne konkurransen mot klubbkollega Torbjørn Bergerud, som hadde en heller tung dag mellom de norske stengene.

Det ble kun to redninger på 11 skudd for Bergerud, og Christian Berge bestemte seg for å sette inn mesterskapsdebutant Kristian Sæverås.

Det skulle vise seg å bli et lykkelig valg. 23-åringen mer eller mindre stengte butikken, og hadde en periode en redningsprosent på godt over 60.

Petter Øverby og Magnus Gullerud fikk jobben med å fylle tomrommet etter Bjarte Myrhol på streken. Norges kaptein og leder måtte melde pass på grunn av en operasjon hvor 20 centimeter av tarmen nylig ble fjernet.

Erstatterne noterte seg for henholdsvis tre mål på Øverby og to på Gullerud.

Bosnierne prøvde seg med et frimerke på Sagosen i den andre omgangen, men det hjalp så lite. De fikk riktignok redusert antallet mål i omgangen til fire, men det var jo langt ifra nok.

Sagosen ble kampens store spiller med 12 mål, han bommet faktisk bare på to. Det er bare å glede seg til fortsettelsen.