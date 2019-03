To Molde-spillere på rekruttlandslaget

ballsport

To spillere fra Molde Håndballklubb er tatt ut til årets første samling for rekruttlandslaget, som er nivå to under A-landslaget.

Mona Obaidli og Ragnhild Valle Dahl skal delta på aktivitet i Oslo fra 20. til 24. mars.

Her er troppen:

Målvakter: Andrea A. Pedersen, Byåsen, Catharina Fiskerstrand Broch, Follo.

Utespillere: Hanna Yttereng, Våg (Vipers), Jeanett Kristiansen, Våg, Kristine Breistøl, Team Esbjerg, Ragnhild Valle Dahl, Molde, Mathilde Rivaas Toft, Larvik, Tonje Enkerud, Storhamar, Vilde Ingeborg Johansen, Tertnes, Kjerstin Boge Solaas, Tertnes, Emilie Christensen, Larvik, Sunniva Næs Andersen, Våg, Tina Abdulla, Tertnes, Line Ellertsen, Sola, Elise Skinnehaugen, Storhamar og Mona Obaidli, Molde.

Følgende spillere er reserver og kan bli innkalt på kort varsel: Maren Aardal, Byåsen, Hege Løken, Larvik, Karoline Olsen, Våg, Guro Nestaker, Storhamar og Hermine Motzfeldt Auberg, Tertnes.

Rekruttlandslaget ledes av trener Wenche Halvorsen Stensrud assistent Michael O'Sullivan.

Møter Storhamar onsdag

Moldes damelag står foran to nye tøffe kamper i eliteserien.

Onsdag kommer Storhamar på besøk til Molde Arena.

Søndag venter Larvik borte.