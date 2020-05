Tilbake etter skaden: Nå skal hun trene sammen med Nora Mørk

ballsport

«Etter en ufrivillig lang pause, skal håndballjentene samles i Kristiansand den første uka i juni. Denne gangen har landslagssjef Thorir Hergeirsson valgt å kalle inn 28 spillere fordelt på to puljer. Det blir ikke spilt kamper på samlingen. Det er gledelig å ønske Katrine Lunde og Nora Mørk velkommen tilbake etter lang tids skade», skriver Norges Håndballforbund.

Skadet leddbånd

Den tidligere Molde-spilleren Ragnhild Valle Dahl (Vipers) er friskmeldt og tilbake for fullt etter at hun skadet leddbåndet i tommelen i februar. Jenta fra Sandsbukta i Elnesvågen er også tatt ut i A-troppen etter flere opptredener for rekruttlandslaget i fjor.

Første pulje skal være samlet 1.-4. juni: Emily Stang Sando (Buducnost), Silje Solberg (Siófok), Camilla Herrem (Sola), Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg), Henny Reistad (Våg), Tonje Enkerud (Storhamar), Emilie Hegh Arntzen (Våg), Kristine Breistøl (Esbjerg), Heidi Løke (Våg), Moa Högdahl (Viborg), Amanda Kurtovic (Györ), Ingvild Bakkerud (Odense), Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg).

Andre pulje 4.-7. juni: Ragnhild Valle Dahl (Våg), Julie Bø Jacobsen (Byåsen), Andrea Pedersen (Våg), Silje Waade (Våg), Maren Nydal Aardahl (SG BBM Bietigheim), Rikke Granlund (Esbjerg), Kari Brattset Dale (Györ), Nora Mørk (CSM Bucurest), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Katrine Lunde (Våg), Marta Tomac (Våg), Malin Aune (Våg), Marit Malm Frafjord (Esbjerg), Vilde Jonassen (Våg).

Molde-spiller på rekruttlandslaget

Stine Oftedal og Veronica Kristiansen er forhindret fra å delta på samlinga til A-landslaget. Håndballjentene ledes fortsatt av landslagssjef Thorir Hergeirsson og landslagstrener Moa Högdahl.

Molde-vingen Hege Løken er tatt ut i troppen til rekruttlandslaget som skal samles i Oslo 1.-4. juni. Det er også de tidligere MHK-spillerne Tonje Haug Lerstad (Storhamar) og Emilie Hovden (Storhamar).

Tom Morten Svendsen, som tidligere var knyttet til Molde HK Elite, er fysisk trener for rekruttjentene.